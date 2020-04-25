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Появился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля «заражены» 11 населенных пунктов

20:02 25.04.2020 Фото: pexels.com
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За пятницу Новосибирская область побила рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки: диагноз подтвердился сразу у 41 жителя региона.

Появился коронавирус еще в одном городе Новосибирской области. На 24 апреля заражены 11 населенных пунктов
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах

24 апреля Новосибирская область побила рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки: диагноз подтвердился сразу у 41 жителя региона. Всего в регионе COVID-19 выявили у 209 человек.

В пятницу стало известно, что к населенным пунктам и районам, где ранее были выявлены заболевшие коронавирусом, добавилась еще одна точка — Барабинск. Теперь «зараженных» территорий 11 — Новосибирск, Новосибирский, Карасукский, Коченевский, Черепановский, Убинский, Колыванский, Здвинский районы, а также Бердск и Кольцово.

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От редакции

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Covid-19, 24 апреля 2020 20:22
Всю статистику как раз и подтягивают к тому, чтобы ввести электронные пропуска.
Аноним, 25 апреля 2020 07:14
Сидите дома!!! Толпы людей гуляют по городу, дети на площадках.
Аноним, 25 апреля 2020 10:54
Правильно делают, что гуляют, а дома пусть сидят верящие путинскому зомбоящику
Аноним, 25 апреля 2020 21:17
Ну да валите все на Путина. До чего же вы глупы. Если так думаете. Путин везде виноват и в США и в Германии и в Франции Италии итд
Аноним, 25 апреля 2020 23:58
Будьте любезны,напрягите память,пожалуйста,за 20 лет правления,он в чём то виноват???Он просто бог.....

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