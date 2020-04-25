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Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора

10:40 25.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Анны Поповой, еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста коронавируса, «если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период» — 14 дней.

Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках взрывного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19, если сейчас будут ослаблены введенные в России ограничения. По ее словам, снятие некоторых ограничений возможно не раньше чем через две недели. Ослабление мер против распространения коронавируса должно быть постепенным, сказала она.

«Наши коллеги из других институтов и из системы Роспотребнадзора все сегодня говорили об этом: нельзя останавливаться, нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период»,— сказала Попова на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас в России пройдено два инкубационных периода для этого заболевания, который составляет 14 дней.

«В ближайшее время нельзя говорить, что мы откажемся ото всех ограничительных мер. Любая ошибка на этих этапах может вернуть нас в точку, с которой мы начали свое движение. Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям»,— сказала Попова.

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