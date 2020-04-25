25.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске

10:29 25.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +2. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске
Летняя погода в Бердске испортилась 25 апреля

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки 25 апреля по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы, днем по северо-западу местами небольшие дожди. Ветер западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°C, местами до +14°C, днем +13, +18, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В Бердске суббота началась с дождя, который, по прогнозам синоптиков будет идти весь день. Похолодает до +10 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +2.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В квартирах тепло после отключения отопления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Незаконно загорали в солярии и тренировались в фитнес-центре в самоизоляцию в ТЦ Новосибирска
11:39 25-04-2020
Незаконно загорали в солярии и тренировались в фитнес-центре в самоизоляцию в ТЦ Новосибирска
БердскСводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
11:18 25-04-2020
Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
11:16 25-04-2020
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
БердскНарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
11:03 25-04-2020
Нарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
11:02 25-04-2020
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
10:50 25-04-2020
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
10:43 25-04-2020
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
10:40 25-04-2020
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей? 1
10:38 25-04-2020
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей?
БердскС дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске
10:29 25-04-2020
С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске