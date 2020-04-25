С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +2. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Летняя погода в Бердске испортилась 25 апреля

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки 25 апреля по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы, днем по северо-западу местами небольшие дожди. Ветер западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°C, местами до +14°C, днем +13, +18, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В Бердске суббота началась с дождя, который, по прогнозам синоптиков будет идти весь день. Похолодает до +10 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +2.