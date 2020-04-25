Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам

В Германии ведется тщательное наблюдение по двум показателям – это учет новых случаев заболеваний и учет коек в отделениях интенсивной терапии, эти данные постоянно мониторируются.

Врачи всего мира совместно борются с коронавирусом

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и Института им. Роберта Коха (Германия) обменялись опытом борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве сегодня, 25 апреля.

Совместная телеконференция стала новым этапом стратегического сотрудничества для решения актуальных вопросов общественного здравоохранения и эпидемиологического контроля в рамках созданной российско-немецкой платформы по медицинской науке и здравоохранению и подписания договора о сотрудничестве между двумя ведущими эпидемиологическими Институтами мира.

Предметом обсуждения стали актуальные вопросы эпидемиологической безопасности наших стран. На повестке дня стояли такие темы, как:

— эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции;

— опыт России и Германии в организации диагностики и проведении мониторинга за новой коронавирусной инфекцией;

— подходы к организации противоэпидемических мероприятий в России и Германии.

В рамках телеконференции участники обсудили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире и отдельных странах и отметили сравнительно невысокие показатели заболеваемости и смертности в Германии на фоне соседних государств. По словам профессора Андреаса Янсена, заместителя руководителя Центра международной охраны здоровья, руководителя Сотрудничающего центра ВОЗ для Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, это объясняется введением интенсивной массовой системы тестирования, в том числе и применением серологических исследований, ранним выявлением заболевших и своевременным лечением пациентов, а также наличием хорошо развитой сети отделений интенсивной терапии.

В Германии ведется тщательное наблюдение по двум показателям – это учет новых случаев заболеваний и учет коек в отделениях интенсивной терапии, эти данные постоянно мониторируются.

По пути массового тестирования на коронавирусную инфекцию идет и Россия. Массовое тестирование – крайне важное противоэпидемическое мероприятие, цель которого – раннее выявление больных, прежде всего с бессимптомными клиническими формами и носительством, поскольку они представляют наибольшую эпидемиологическую опасность. Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора накоплен значительный опыт подобного тестирования. За последние два месяца специалистами интситута проведено более 100 тысяч исследований методом ПЦР. В настоящее время институт является официальным референс-центром по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции в Москве.

Совместный обмен опытом – важный фактор, который позволит противостоять мировой пандемии COVID-19. Сегодня жизненно необходима консолидация ученых всего мира, их плотное взаимодействие для скорейшего создания эффективных механизмов в борьбе с коронавирусом.

В ходе мероприятия ученые определили пути дальнейшего научного взаимодействия между ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора и Институтом им. Роберта Коха.

В ближайшее время предполагается передать образцы тест-систем, произведённых в ЦНИИЭ, в Институт им. Коха для ознакомления и сравнения с немецкими разработками.

Ученые договорились объединить усилия для совместной деятельности за пределами России и ФРГ. Подобные проекты позволят достичь больших успехов в деле сохранения глобального эпидемиологического благополучия.

Российские и немецкие коллеги также договорились о проведении систематических встреч (на период пандемии в режиме видеоконференций) для обмена информацией и опытом с периодичностью один раз в месяц.