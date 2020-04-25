Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали

На ночь 25 апреля в регионе выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19. Это суточный рекорд. Пока заражены 209 жителей области, умерли четверо. Информация на субботу появится позже.

Предполагают, что большое число больных выявлено в связи с увеличением тестирования

По данным оперативного штаба 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. 15 человек здоровы и выписаны.

За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 209, из них 8 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались. Это информацию обнародовал оперативный штаб поздним вечером 24 апреля. Более новых сведений пока нет.