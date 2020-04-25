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Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали

10:50 25.04.2020 Фото: pexels
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На ночь 25 апреля в регионе выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19. Это суточный рекорд. Пока заражены 209 жителей области, умерли четверо. Информация на субботу появится позже.

Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
Предполагают, что большое число больных выявлено в связи с увеличением тестирования
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали

Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший — 1. Новых случаев заражения нетПочему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегамЕщё 835 новостей

По данным оперативного штаба 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. 15 человек здоровы и выписаны.

За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 209, из них 8 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались. Это информацию обнародовал оперативный штаб поздним вечером 24 апреля. Более новых сведений пока нет.

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