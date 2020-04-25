25.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000

11:02 25.04.2020 Фото: www.pexels.com
0

Всего в столице подтверждено 2957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
43,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет

За 24 апреля в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в городе.

Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. Большинство их них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у десяти умерших, в том числе самого молодого.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 36 897 случаев коронавируса.

43,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 4,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут расти цифры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Незаконно загорали в солярии и тренировались в фитнес-центре в самоизоляцию в ТЦ Новосибирска
11:39 25-04-2020
Незаконно загорали в солярии и тренировались в фитнес-центре в самоизоляцию в ТЦ Новосибирска
БердскСводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
11:18 25-04-2020
Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший - 1. Новых случаев заражения нет
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
11:16 25-04-2020
Почему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегам
БердскНарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
11:03 25-04-2020
Нарвал конопли для собственного удовольствия на пустыре в Бердске. За изготовление гашиша 1,5 года условно дал суд собирателю
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
11:02 25-04-2020
41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
10:50 25-04-2020
Привез коронавирус из Москвы один заразившийся к 25 апреля в Новосибирской области. 15 пациентов никуда не ездили и с больными не контактировали
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
10:43 25-04-2020
Курьер в маске, перчатках и медкнижкой: правила доставки еды на дом в самоизоляцию. Инструкция Роспотребнадзора
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
10:40 25-04-2020
Продлить самоизоляцию и запреты еще на две недели предлагает глава Роспотребнадзора
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей? 1
10:38 25-04-2020
Почему никто не проверяет, как соблюдаются меры и указы губернатора? Почему на улице толпы людей?
БердскС дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске
10:29 25-04-2020
С дождями при +10 градусах пройдет 25 апреля в Бердске