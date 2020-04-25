41 человек умер от коронавируса в Москве за 24 апреля. Всего болеют почти 37 000

43,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет

За 24 апреля в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в городе.

Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. Большинство их них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у десяти умерших, в том числе самого молодого.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 36 897 случаев коронавируса.

43,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 4,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.