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Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший — 1. Новых случаев заражения нет

11:18 25.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 482 обследования на выявление коронавируса, за сутки- 6. Сняты с наблюдения трое.

Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший 1. Новых случаев заражения нет
Новых случаев заражения коронавирусом в Бердске на 25 апреля не выявлено
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший 1. Новых случаев заражения нет

Сводка коронавируса: В Бердске под наблюдением находится 45 человек на 25 апреля. Заболевший — 1. Новых случаев заражения нетПочему умирает мало пациентов с коронавирусом в Германии? Немецкие вирусологи рассказали российским коллегамЕщё 835 новостей

По данным оперативного штаба на 25 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 45 жителя города, из них 2 детей.

По постановлению Роспотребнадзора — 29 человек. Самообратившихся граждан — 16. За сутки снято с наблюдения трое граждан.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 482 обследования на выявление коронавируса, за сутки — 6.

В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет, сообщили «Курьер. Среда. Бердск»в субботу в оперативном штабе.

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