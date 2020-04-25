Где болеют коронавирусом в Новосибирской области на 25 апреля?

COVID-19 выявлен к субботе уже в 13 территориях региона. Всего в регионе проведено 22314 тестов на коронавирусную инфекцию. Выявлено на сегодня 257 заболевших.

38 новых случаев коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске; в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах.

За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 247, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 413, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе проведено 22314 тестов на коронавирусную инфекцию.