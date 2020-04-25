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Ограбил на 24 тыс. рублей микрофинансовый офис гастролер из Якутии в Новосибирске

14:10 25.04.2020 Фото: Википедии
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23-летнего жителя Республики Саха, проживавшего в новосибирской гостинице по улице Добролюбова, задержали в качестве подозреваемого по горячим следам. Он отобрал деньги у менеджера.

Ограбил на 24 тыс. рублей микрофинансовый офис гастролер из Якутии в Новосибирске
Полицейские оперативно вычислили и задержали грабителя

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 24 апреля в Октябрьском районе  было совершено нападение на офис микрокредитной организации. Около 18.20 в помещение офиса вошел мужчина и отобрал у менеджера денежные средства в сумме 24 тысяч рублей, после чего скрылся. 32-летняя потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении нападений – 23-летнего жителя Республики Саха, проживавшего в Новосибирске в гостинице по улице Добролюбова.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

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От редакции

Хотел красиво жить?

Аноним, 25 апреля 2020 14:14
Полиция Бердска примерьте его на наши грабежи и разбои... или уже забыли об этом?

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