Ограбил на 24 тыс. рублей микрофинансовый офис гастролер из Якутии в Новосибирске

23-летнего жителя Республики Саха, проживавшего в новосибирской гостинице по улице Добролюбова, задержали в качестве подозреваемого по горячим следам. Он отобрал деньги у менеджера.

Полицейские оперативно вычислили и задержали грабителя

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 24 апреля в Октябрьском районе было совершено нападение на офис микрокредитной организации. Около 18.20 в помещение офиса вошел мужчина и отобрал у менеджера денежные средства в сумме 24 тысяч рублей, после чего скрылся. 32-летняя потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении нападений – 23-летнего жителя Республики Саха, проживавшего в Новосибирске в гостинице по улице Добролюбова.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.