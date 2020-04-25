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Отменить зарубежные поездки и запланировать путешествие по России в 2020 году посоветовала Матвиенко

14:33 25.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Спикер Совфеда уверена, что внутренний туризм получит свое развитие, как только пройдет пандемия коронавируса.

Отменить зарубежные поездки и запланировать путешествие по России в 2020 году посоветовала Матвиенко
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.

«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», — сказала спикер в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».

Она также отметила, что государством приняты меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены льготы. «Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее», — сказала она.

Вместе с тем, Матвиенко уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. «Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну», — сказала она.

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От редакции

Можно сейчас что-то планировать?

Аноним, 25 апреля 2020 15:54
Флаг ей в руки! Пусть отдыхает на даче под Питером!

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