Отменить зарубежные поездки и запланировать путешествие по России в 2020 году посоветовала Матвиенко

Спикер Совфеда уверена, что внутренний туризм получит свое развитие, как только пройдет пандемия коронавируса.

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.

«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», — сказала спикер в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».

Она также отметила, что государством приняты меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены льготы. «Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее», — сказала она.

Вместе с тем, Матвиенко уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. «Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну», — сказала она.