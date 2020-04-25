Отменить зарубежные поездки и запланировать путешествие по России в 2020 году посоветовала Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», — сказала спикер в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».
Она также отметила, что государством приняты меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены льготы. «Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее», — сказала она.
Вместе с тем, Матвиенко уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. «Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну», — сказала она.