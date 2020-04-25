Ездить со справкой об отсутствии коронавируса по России советует водителям ГИБДД

Дороги могут быть закрыты по решению региональных властей, въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов. Поэтому транзитникам нужно изучить информацию и иметь все документы.

На въезде в Челябинскую область поставили заграждения-ежи

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.

«По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — говорится в сообщении ГИБДД РФ.

В Госавтоинспекции советуют перед поездкой через конкретные регионы внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах, а также пользоваться только оперативными данными, так как ситуация в регионе может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. – в зависимости от ситуации). Если есть возможность, справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что поездки следует планировать только в случае крайней необходимости, по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции