2 млн 827 тыс. 393 человек заражены COVID-19 в мире на 25 апреля. Прирост за сутки 105 268 случаев

Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находилось 647 741 человек, по состоянию на 24 апреля под контролем остаются 168 055 человек. В стране проведено 2 млн 721,5 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По состоянию на 24.04.2020 в России проведено 2 млн 721,5 тыс. лабораторных исследований

В мире по состоянию на 08.00 по мск 25.04.2020 зарегистрировано 2 млн 827 тыс. 393 подтверждённых случаев (прирост за сутки 105 268 случаев; 3,9%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 743 066 случаев (за последние сутки прирост 105 252; 4,0%), сообщил Роспотребнадзор в субботу.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 25.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 327. За сутки прирост составил 16 случаев (0,02%). Случаев с летальным исходом – 4 642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 24.04.2020 досмотрено 5 195 708 человек, за этот период выявлено 573 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 647 741 человек, по состоянию на 24.04.2020 под контролем остаются 168 055 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 470 обсерваторов на 37 967 мест, из них развернуто 265 обсерваторов на 25 984 места, где размещено 9 037 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 24.04.2020 проведено 2 млн 721,5 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.