У вас COVID-19: Что взять с собой в инфекционку при диагнозе «коронавирус» и к чему готовиться?

Собираем «тревожный чемоданчик»: переболевшая COVID-19 рассказала, что стоит взять в инфекционку

Заболеть COVID-19 рискует каждый, кто выходит на улицу, стоит в очередях, ездит на общественном транспорте или такси. Поскольку никто из нас не застрахован от этого, предлагаем вам ознакомиться с советами женщины, переболевшей коронавирусной инфекцией, передает 161.ru. Она помогла собрать «тревожный чемоданчик», который нужно прихватить с собой в инфекционную больницу. И рассказала, как проходило её лечение.

Как лечат

Пациентка, у которой диагностировали коронавирус, рассказала, что, даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться. Пока тест (его делают регулярно) будет подтверждать у вас COVID-19, дальше своей палаты и больничного душа уйти не удастся.

Сколько будет длиться лечение (даже если форма легкая), спрогнозировать нельзя. На выписку пациента готовят только после двух отрицательных проб. Поэтому лучше не пренебрегать рекомендуемым пациенткой списком, чтобы лечение проходило с комфортом.

— Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита (противовирусными препаратами в большой дозировке). Детей лечат простым арбидолом. Если проявился кашель, то отправят на ингаляции. Но элементарного цитрамона в больнице не было, поэтому возьмите его с собой и свою домашнюю аптечку на всякий случай, — посоветовала пациентка.

Что взять с собой в больницу

Со слов пациентки, в больничных палатах довольно жарко. Поэтому не забудьте взять с собой сменную одежду. Она должна быть удобной и легкой. Еще потребуется пижама, тапочки (лучше взять резиновые, чтобы ходить в них в душ), средства личной гигиены: туалетная бумага, шампунь, мыло, крема (если сушит кожу), два полотенца. А еще женщина рекомендует взять с собой еды.

— У каждого свои потребности и требования к еде. Но, на мой взгляд, кормят в инфекционной больнице ужасно. Однажды мне принесли полусырую котлету. Поэтому если откажетесь здесь что-то есть, то останетесь голодными. В палате есть холодильник — смело запасайтесь фруктами и какими-то продуктами. Можете взять с собой свой любимый чай, возможно, он вам поднимет настроение.