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Умер реаниматолог от коронавируса при работе с зараженными в Петербурге

16:07 25.04.2020 Фото: pixabay.com
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В Боткинской больнице Санкт-Петербурга находится 121 медицинский работник, заразившийся COVID-19, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Умер реаниматолог от коронавируса при работе с зараженными в Петербурге
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умер реаниматолог от коронавируса при работе с зараженными в Петербурге

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Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Об этом сообщается в субботу на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО [экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом] несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича — подтвержденный тест на COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа]. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга. Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника», — говорится в сообщении.

Елизаветинская больница — крупнейшее лечебное учреждение на севере Санкт-Петербурга, в год там получают помощь более 70 тыс. человек. Большинству из них оказывается экстренная медицинская помощь. 23 апреля сообщалось, что эндокринологическое и травматологическое отделения учреждения закрылись на карантин из-за случаев коронавируса среди пациентов и у одного сотрудника.

По последним данным, в Боткинской больнице Петербурга находится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.

Всего в Петербурге выявлено 2711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся — 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели 411 человек, умерли 20.

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