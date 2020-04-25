Что нельзя делать в Светлую субботу после Пасхи в день воскрешения Иисуса Христа 25 апреля 2020 года

В этот день каждый православный верующий может получить хлеб артос, который символизирует плоть Иисуса, как и вино – Его кровь. Этот продукт выпекают в Страстную пятницу или после Пасхи.

В Светлую субботу необходимо пребывать в радостном настроении оттого, что Христос воскрес

Пасха является самым значимым праздником в православном мире, ведь произошло настоящее чудо – Иисус Христос воскрес. К нему начинают готовиться задолго – начинается Великий пост, и после того, как прошла Пасха, в течение недели каждый день наделен особым смыслом, запретами и традициями.

Что можно и что нельзя делать в Светлую субботу

На протяжении двух недель после того, как была отпразднована Пасха люди пребывают в радостном настроении от того, что Иисус воскрес. Наиболее значимыми являются первые 7 дней.

Запреты в Светлую субботу. Очень важно помнить, что нельзя пребывать в плохом настроении и грустит. Проводить масштабные работы по дому также не стоит, но вот мелкие дела можно смело выполнять. Посещать могилы на кладбище также запрещено. Под запретов злоупотребление алкогольными напитками, а также нельзя вступать в конфликтные ситуации, а тем более быть их инициатором.

Проявление жадности и скупости не должно быть, впрочем, как и в другое время. Стирать вещи руками, а также заниматься шитьем под запретом.

Проведать усопших родственников и близких людей можно в специальный день, который отведен для этого, и называется он Радоницей. Этот день всегда выпадает на 9-й день после празднования Пасхи, и в 2020 году это 28 апреля.

Если есть необходимость выполнить трудоемкую и тяжелую работу, то перед этим обязательно необходимо произнести молитву.

Традиции Светлой субботу и что такое артос

В этот день каждый православный верующий может получить хлеб артос, который символизирует плоть Иисуса, как и вино – Его кровь. Этот продукт выпекают в Страстную пятницу или после Пасхи. Его выносят и устанавливают возле Царских ворот в храме. После того, как них была произнесена специальная молитва, и он был освящен, то его раздают всем прихожанам, которым это необходимо.

Артос хранится в доме возле икон и его можно кушать, если человек болен и нуждается в Божьей помощи. Его можно передать другому человеку только в том случае, если есть уверенность в том, что дума и мысли его чисты.

В Светлую субботу необходимо пребывать в радостном настроении оттого, что Христос воскрес, а вот грустить нельзя, так как есть поверье, что души людей могут забрать человека к себе.

В этот день не проводят обряд венчания и не устраивают свадебных церемоний, а вот совершать обряд крещения разрешено. Венчаться можно будет после Красной горки, и в 2020 году она приходится на 26 апреля.

Каждый православный верующий сам для себя решает, придерживаться ли ему запретов или нет, но все тяжелые дела можно отложить на другое время, а другие запреты стоит соблюдать и в другие дни.

Источник: rsute.ru