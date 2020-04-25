Когда нужно сажать картофель по лунному календарю в 2020 году

Картофель плохо растет там, где тинистые места, а также сырые, когда почва глинистая и кислая. Грунт должен быть рассыпчатым, дабы клубни лучше росли, поэтому ему надо делать перекопку, глубокую – осенью и поверхностную – весною.

Огородники профессионалы советуют новичкам перед каждым днем работ в огороде заглядывать в лунный календарь

Когда сажать картофель в мае 2020 года, этим вопросом интересуются многие огородники. Картофель является основой русской кухни. И чтобы получить хороший урожай, его стоит высаживать в последнем месяце весны согласно лунному календарю.

Использование знаний астрологов поможет избежать ошибок, выбрав неблагоприятные дни, а также поспособствует лучшему раскрытию природного потенциала растений. Так как сама природа подскажет оптимальные дни для посадки картофеля.

Что говорит лунный календарь о том, когда сажать картофель в мае 2020 года

Огородники профессионалы советуют новичкам перед каждым днем работ в огороде заглядывать в лунный календарь. Если время посадки выбрано правильно, то такие растения будут лучше расти, меньше болеть, вырастут более крупными и сочными.

К примеру, в новолуние не стоит высаживать картофель или же другие культуры. Все корнеплоды, к которым принадлежит данная культура, принято сажать на убывающую Луну. Потому что именно в эту фазу Луны соки растений стекаются вниз к корням. Это стоит учитывать при посадке картофеля в мае 2020 года.

Время высадки картофеля зависит от климатических условий региона страны, к примеру, в средней полосе оптимальным вариантом будет, если картофель посадить в мае. Это может быть либо начало или же середина месяца.

Время посадки картофеля выбирается из следующих соображений, надо рассчитать время посева так, чтобы через три недели ростки, которые к этому времени взойдут, не попали под заморозки.

В Подмосковье картофель лучше высаживать с 1 по 10 мая, в Санкт-Петербурге с 15 по 31 мая, в Западной Сибири с 10 по 31 мая.

От чего зависят сроки посадки картофеля

Сроки посадки зависят от сорта картофеля, а также от его назначения. Первыми принято высаживать скороспелые сорта, обычно они созревают летом. Их можно сажать в том случае, когда грунт прогреется до +8 °C. Выкапывают молодой картофель через 50 дней после посадки.

Для скороспелых сортов картофеля землю взрыхляют только один раз, при этом почву нагребают не выше 20 см. Дабы ускорить рост клубней те огородники, что живут в квартирах, за 1-2 недели до посадки семян, берут клубни картошки и раскладывают их по прозрачным пакетикам и оставляют на солнце. Таким образом они добиваются того, что семена начинают прорастать заранее.

В народе существуют приметы специально для огородников, которые занимаются посадкой картофеля.

Нельзя сажать растительные культуры в Вербную неделю. Коли картофель был высажен в среду али в субботу, то он будет плохо храниться. Если же цветет бузина или черемуха, то это значит, что пришла пора высаживать картофель. Коли на березах появилась первая листва, это означает, что земля достаточно прогрелась. Если земля по качеству рассыпчатая и не липнет к лопате, это сулит щедрый урожай.

Хорошим соседом для картошки является белокочанная капуста, картошка тогда будет расти крупная, а кочаны капусты будут сочными.

Какая основная польза от окучивания картофеля

Картофель плохо растет там, где тинистые места, а также сырые, когда почва глинистая и кислая. Грунт должен быть рассыпчатым, дабы клубни лучше росли, поэтому ему надо делать перекопку, глубокую – осенью и поверхностную – весною.

Картофель лучше всего сажать бороздами, так его легче будет окучивать. Расстояние между бороздами не должно превышать 65 см. А между картошками в ряду 30 см. Чтобы вырастить 1 кг. картошки понадобится немалое количество воды, так как потребность в воде и влаге у клубней картошки возрастает во время цветения.

Окучивание – это один из наиболее важных методов ухаживания за картофельным полем. Оно дает следующие эффекты: защищает молодые клубни от солнца, помогает расти придаточным корням.

Зачем и сколько раз нужно окучивать картофель

Клубни картошки, которые расположены в верхнем слое почвы, коли их не присыпать сверху грунтом, будут расти, вылазить из-под земли и зеленеть. А в зеленном картофеле содержаться вредные микроэлементы, поэтому его нельзя есть в больших количествах.

Окученные кусты дают больше клубней, это из-за того, что формируется больше придаточных корней. Всего картофель желательно окучивать дважды, но это зависит от сортов. Первый раз проводится окучивание, когда ботва достигла 20 см. в высоту, а второй раз перед тем, как саженцы начнут цвести.

В жаркие летние дни грядки с картофелем необходимо поливать не меньше 3-х раз. Так как во время созревания картошка будет очень нуждаться во влаге, а если ей этого не дать, то ботва пожелтеет и картофелины перестанут увеличиваться в размерах.

Источник: rsute.ru