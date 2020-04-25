Что нужно приносить на кладбище на Радоницу в 2020 году

Согласно церковным устоям, запрещено поминать усопших родственников на кладбище алкогольными напитками. Также священники не одобряют, когда люди оставляют на могиле рюмку водки с хлебом.

Церковь назначила особый день после Пасхи, чтобы православные верующие могли прийти на кладбище и рассказать радостную весть о том, что Иисус Христос Воскрес

Радоница в 2020 году: что несут на кладбище в этот день, интересует многих людей. Праздник также называют Днем поминовения усопших, во время которого радость Воскрешения Иисуса разделяют с умершими близкими. В 2020 году Радоница выпадает на 28 апреля.

Что несут на кладбище на Радоницу в 2020 году

Церковь назначила особый день после Пасхи, чтобы православные верующие могли прийти на кладбище и рассказать радостную весть о том, что Иисус Христос Воскрес. Поэтому название праздника Радоница произошло от термина радость, поскольку праздничная неделя продолжается, а вместо слез и скорби верующие радуются, что умершие родственники перешли в вечную жизнь. По этой причине праздник еще именуют – Пасха для умерших.

Согласно народному поверью, перед Пасхой разверзаются небеса в раю и открываются врата ада, чтобы души погибших смогли возвратиться в свои жилища для празднования Пасхи.

В 2020 году праздник Радоница будет проведен по-особенному в связи с режимом карантина. Православные верующие смогут прочитать молитву за души умерших около своих домашних иконостасов, и посетить кладбище после снятия ограничений.

Однако по традиции за день до праздника во всех церквях священники проводят полную панихиду. Как правило, верующие в этот момент подают священнику записки с именами погибших родственников, чтобы на утреннюю литургию он помолился об их упокоении.

Праздничный день Радоница имеет давнюю историю и языческие корни. Наши предки-славяне по традиции чтили своих предков. Они считали, что души умерших могут воздействовать на будущий урожай, по этой причине их старались всячески задобрить. Согласно традиции, наши предки приносили с собой на кладбище пасхальную выпечку, крашеные яйца.

Отсюда возникла традиция приходить к могиле усопших родственников на Пасху с крашенками, куличами и иными праздничными блюдами. С возникновением христианства священники старались всячески бороться с языческими ритуалами, однако полностью искоренить их не удалось, но наполнили их новыми правилами.

Что разрешается делать на Радоницу

Православные христиане стараются накануне праздника убрать могилы родственников. Для этого избавляются от веток или сухих листьев, красят оградку, сажают цветы. Большинство людей стараются украсить могилу цветами из пластика, однако священнослужители не одобряют это, поскольку большое количество пластика негативно влияет на окружающую среду.

Можно приносить с собой на кладбище пасхальную выпечку, однако не следует оставлять ее на могиле, лучше отдать нуждающимся и попросить их помянуть умерших близких. Очень важно в этот день раздавать милостыню за близких.

На Радоницу можно крестить ребенка. Однако из-за нагруженного дня в этот день у священника может просто не оказаться свободного времени. Поэтому желательно перенести таинство на другой день.

Что не стоит делать на Радоницу

Согласно церковным устоям, запрещено поминать усопших родственников на кладбище алкогольными напитками. Также священники не одобряют, когда люди оставляют на могиле рюмку водки с хлебом. Они считают, что такая традиция никак не связана с праздником. Недопустимо на погосте устраивать пьянку, поскольку душам усопшим необходима лишь молитва и трезвая голова.

Не стоит кушать на могиле и если человек все же решился разделить свою трапезу, то не стоит создавать из этого праздничные пиршества.

В этот день не проводятся венчания, поскольку Радоница выпадает на вторник, а в последующие будние дни не совершается данная церемония.

Источник: rsute.ru