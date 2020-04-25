Узаконил отсрочку по страховым взносам малому и среднему бизнесу Мишустин. Полный текст постановления

В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм. Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев.

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее малым и средним предприятиям из пострадавших от самоизоляции отраслей экономики приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что отсрочка по взносам будет действовать четыре-шесть месяцев. После этого периода бизнес сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам, осуществляя их выплату равными долями в течение года.

В правительстве добавили, что такая мера поддержки будет доступна компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм», — уточнили в правительстве.

Дословно

Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике. Правительство утвердило его по поручению Президента Владимира Путина. «Эти инструменты поддержки направлены на то, чтобы наша экономика, которая сегодня проходит испытание на прочность, вышла из нынешней непростой ситуации с минимальными потерями и сохранила потенциал для дальнейшего развития», – подчёркивал Михаил Мишустин.

В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.