Испугались COVID-19 россияне: Этим объясняют инфекционисты резкие скачки заболеваемости

Увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек в России. Эксперты прогнозируют, что на плато по коронавирусу страна выйдет в начале июня.

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

Мнения инфекционистов о том, свидетельствуют ли скачки числа новых случаев коронавирусной инфекции в России за последнюю неделю о выходе на плато, разошлись. Выход на плато означает достижение максимального уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение.

За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. В воскресенье, 19 апреля, стало известно о максимальном числе новых зараженных — 6060. Вслед за этим прирост резко сократился — 20 апреля было выявлено только 4268 случаев. 21 апреля заболевших оказалось уже 5642. После вторника прирост начал медленно сокращаться, достигнув 4774 накануне, но в пятницу, 24 апреля, число новых пациентов вновь подскочило до 5849.

О том, что эти данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов в разговоре с РБК.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — рассказал он. В то же время он отметил, что число поступающих в больницы не увеличивается «лавинообразно».

Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус «скоро пойдет на спад» и призвал россиян набраться терпения.

По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, они указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране]», — пояснил Малышев.

Он подчеркнул, что говорить о том, что Россия выходит на плато, можно будет, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. По мнению врача, страна выйдет на плато по заболеваемости не раньше начала июня.

Разные прогнозы о сроках выхода на плато заболеваемости дают и чиновники. Так, в начале апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прогнозировала выход на плато к этой неделе — в 20-х числах апреля. Однако сегодня она рассказала, что медработники рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом на следующей неделе, к началу мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявлял, что борьба с коронавирусом будет продолжаться еще несколько недель, и что столица не прошла даже «половины пути» к пику заболеваемости. В Кремле также придерживаются мнения, что Россия в ближайшую неделю не приблизится к пику: 22 апреля в интервью телеканалу CNBC Песков спрогнозировал, что число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 достигнет пика только в середине мая.

Всего, согласно данным на 24 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 615 человек, выздоровели 5568 пациентов.