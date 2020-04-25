Коронавирус не должен помешать строительству школы в Южном микрорайоне Бердска, доложили губернатору Травникову

Даже в период пандемии экономика и наука должны развиваться. 25 апреля в правительстве обсудили строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в регионе.

Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы развития Новосибирского научного центра

Развитие Новосибирского научного центра обсудили на расширенном заседании президиума Координационного Совета при Губернаторе, прошедшего под руководством главы области Андрея Травникова в Правительстве региона.

«Сегодня первоочередная задача сделать все, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы у нас была возможность нормально работать, развивать экономику. Но за этой задачей нельзя забывать и другие важные проекты, в том числе самый главный, стратегический проект не только нашей области, но, считаю, что всей Российской Федерации – это развитие Новосибирского научного центра», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников, открывая заседание.

Участники заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, обсудили формирование первой очереди инвестиционных проектов развития ННЦ, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, разработку мастер-плана обеспечения транспортной доступности объектов научной и инновационной инфраструктуры и другие вопросы.

Как отметил в своем докладе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, среди первоочередных объектов социальной инфраструктуры, возводимых в Новосибирском научном центре – корпус младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева, новое здание гимназии № 3 в Академгородке, школа в р.п. Краснообске, детский сад-ясли в р.п. Кольцово, школа в мкр. Южный в Бердске. Напомним, что два объекта инфраструктуры образования – детские сады в р.п. Кольцово и в мкр. Южный Бердске уже введены в эксплуатации в 2019 году.

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук рассказал о ходе реализации мероприятий, направленных на создание Новосибирского инновационного научно-технологического центра. «Это позволит существенно продвинуть и научно-технологическую, и инновационную активность региона, развить инфраструктуру территории, в том числе производственную, и эффективно использовать имеющуюся территорию», – отметил ректор НГУ, перечисляя преимущества создания в регионе НИНТЦ. На данный момент согласована концепция, проект устава, предложения по правилам проекта, другие необходимые документы. «Предлагаю ставить точку в этом вопросе, территория определена, готовим заявку на создание НИНТЦ», – подвел итог обсуждения вопроса Губернатор Андрей Травников.