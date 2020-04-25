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Коронавирус не должен помешать строительству школы в Южном микрорайоне Бердска, доложили губернатору Травникову

16:24 25.04.2020 Фото: Nso.ru
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Даже в период пандемии экономика и наука должны развиваться. 25 апреля в правительстве обсудили строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в регионе.

Коронавирус не должен помешать строительству школы в Южном микрорайоне Бердска, доложили губернатору Травникову
Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы развития Новосибирского научного центра

Развитие Новосибирского научного центра обсудили на расширенном заседании президиума Координационного Совета при Губернаторе, прошедшего под руководством главы области Андрея Травникова в Правительстве региона.

«Сегодня первоочередная задача сделать все, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы у нас была возможность нормально работать, развивать экономику. Но за этой задачей нельзя забывать и другие важные проекты, в том числе самый главный, стратегический проект не только нашей области, но, считаю, что всей Российской Федерации – это развитие Новосибирского научного центра», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников, открывая заседание.

Участники заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, обсудили формирование первой очереди инвестиционных проектов развития ННЦ, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, разработку мастер-плана обеспечения транспортной доступности объектов научной и инновационной инфраструктуры и другие вопросы.

Как отметил в своем докладе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, среди первоочередных объектов социальной инфраструктуры, возводимых в Новосибирском научном центре – корпус младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева, новое здание гимназии № 3 в Академгородке, школа в р.п. Краснообске, детский сад-ясли в р.п. Кольцово, школа в мкр. Южный в Бердске. Напомним, что два объекта инфраструктуры образования – детские сады в р.п. Кольцово и в мкр. Южный Бердске уже введены в эксплуатации в 2019 году.

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук рассказал о ходе реализации мероприятий, направленных на создание Новосибирского инновационного научно-технологического центра. «Это позволит существенно продвинуть и научно-технологическую, и инновационную активность региона, развить инфраструктуру территории, в том числе производственную, и эффективно использовать имеющуюся территорию», – отметил ректор НГУ, перечисляя преимущества создания в регионе НИНТЦ. На данный момент согласована концепция, проект устава, предложения по правилам проекта, другие необходимые документы. «Предлагаю ставить точку в этом вопросе, территория определена, готовим заявку на создание НИНТЦ», – подвел итог обсуждения вопроса Губернатор Андрей Травников.

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