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Какими препаратами лечить коронавирус у детей, назвал Минздрав

17:02 25.04.2020 Фото: pixabay.com
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Интерферон альфа-2b можно использовать только в случаях поражения верхних дыхательных путей. Далее идут умифеновир, осельтамивир, лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб. Но обязательно нужно посоветоваться с врачом.

Какими препаратами лечить коронавирус у детей, назвал Минздрав
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Какими препаратами лечить коронавирус у детей, назвал Минздрав

Новых 5996 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки на 25 апреляКакими препаратами лечить коронавирус у детей, назвал МинздравЕщё 847 новостей

Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей. Соответствующий доклад опубликован на сайте Минздрава.

Так, интерферон альфа-2b можно использовать только в случаях поражения верхних дыхательных путей. Далее идут умифеновир, осельтамивир, лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб. Отмечается, что при применении гидроксихлорохина необходимо сделать ЭКГ и проводить мониторинг, имеется также ряд ограничений.

Также подчеркивается, что пока нет опыта применения против COVID-19 внутривенных иммуноглобулинов, они имеют пометку «только по строгим показаниям.

В Минздраве отметили, что, исходя из опыта разных стран, у детей отмечается более гладкое течение болезни, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки. В то же время, именно дети должны быть в фокусе особого внимания, потому как они играют огромную роль в распространении болезни.

Обязательна рекомендация врача перед приемом лекарств.

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