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89 тыс. рублей в месяц составляет сейчас средняя зарплата в Москве. За год она выросла на 12%

17:10 25.04.2020 Фото: Википедии
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Эксперты полагают, что рост произошел за счет индексации заработков бюджетников. В Новосибирской области и Бердске средняя зарплата более чем в два раза меньше.

89 тыс. рублей в месяц составляет сейчас средняя зарплата в Москве. За год она выросла на 12%
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).

Рост произошёл, в частности, за счёт индексации зарплат работников бюджетной сферы, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Однако в большей степени свою роль сыграли крупные компании, отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Москва является регионом, где расположены крупные компании.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — пояснил Сафонов.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве. Так, самую высокую зарплату получали специалисты финансово-страховой отрасли и сферы информации и связи, а также работающие в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области работающие в среднем получают 38 тыс. рублей в месяц.

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От редакции

Но и жить в Москве дороже?

Аноним, 25 апреля 2020 20:52
нищая россия

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