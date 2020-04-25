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Видео жесткой посадки вертолета Ми-26 компании «Абакан авиа» на Ямале попало в Сеть

17:21 25.04.2020 Фото: pexels.com
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По предварительной информации, у одного человека зафиксирован перелом позвоночника, еще один получил серьезную травму руки. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки всего 20 м из-за вибрации двигателя. На борту находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа.

Видео жесткой посадки вертолета Ми 26 компании Абакан авиа на Ямале попало в Сеть
По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя

Очевидцы опубликовали в сети кадры жесткой посадки вертолета Ми-26 компании «Абакан авиа» на Ямале. На видео отчетливо видно, как судно, вплотную приблизившись к земле, сначала коснулось снега хвостом и тут же завалилось на правый борт. В конце ролика над местом крушения, которое закрыто от обзора вагончиком, разлетаются осколки винтового оборудования.

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку сегодня, 25 апреля, в 9 часов 42 минуты в Тазовском районе Ямала. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, рейс выполняла авиакомпания «Абакан авиа» по маршруту Новый Уренгой — месторождение «Ванкор».

По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки всего 20 метров. На борту находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СКРФ проводит по факту крушения доследственную проверку.

Пассажиров и членов экипажа вертолета, бортом санавиации доставили в Новоуренгойскую больницу. Сейчас ими занимаются врачи. По предварительной информации, у одного человека зафиксирован перелом позвоночника, еще один получил серьезную травму руки. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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