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Депутат Госдумы фракции КПРФ Леонид Каланшников заболел коронавирусом

21:02 25.04.2020 Фото: www.pexels.com
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«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился, — уточнил Калашников. — Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась (болезнь — ИФ), пришлось госпитализировать».

Депутат Госдумы фракции КПРФ Леонид Каланшников заболел коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил «Интерфаксу « о том, что проходит лечение от COVID-19.

«Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса», — сказал он в субботу.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился, — уточнил Калашников. — Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась (болезнь — ИФ), пришлось госпитализировать».

Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.

«У него до этого брали мазок, он был отрицательный. Однако в связи с тем, что у Калашникова поднялась температура, я его попросил пройти компьютерную томографию (КТ). Он поехал проходить КТ, и оказалось, что воспалились лёгкие, поэтому абсолютно правильно что положили», — заявил он «Интерфаксу».

14 апреля Калашников принимал участие в работе пленарного заседания, но, как отметил Зюганов, «в тот момент Калашников ещё не болел, и в принципе не было температуры».

«Все мы ходим под богом», — сказал лидер КПРФ.

По его словам, «если заходит эпидемия любая, то ею переболеют в среднем от 40 до 70 процентов, ничего тут нет сверхъестественного абсолютно, поэтому надо помогать».

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек.

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