2612 человек из 5966 заболевших за сутки коронавирусом живут в Москве. Список регионов с новой короной на 25 апреля

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали.

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5966 в 83 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2612

2. Московская область — 605

3. Санкт-Петербург — 215

4. Мурманская область — 193

5. Республика Дагестан — 157

6. Нижегородская область — 118

7. Краснодарский край — 84

8. Тульская область — 73

9. Челябинская область — 72

10. Калужская область — 69

11. Республика Татарстан — 65

12. Рязанская область — 64

13. Алтайский край — 63

14. Оренбургская область — 56

15. Пермский край — 55

16. Ростовская область — 51

17. Республика Хакасия — 49

18. Карачаево-Черкесская Республика — 46

19. Владимирская область — 45

20. Тамбовская область — 45

21. Республика Мордовия — 45

22. Курская область — 44

23. Ленинградская область — 43

24. Республика Ингушетия — 41

25. Кировская область — 40

26. Новосибирская область — 38

27. Ярославская область — 37

28. Ямало-Ненецкий АО — 37

29. Республика Башкортостан — 35

30. Чувашская Республика — 35

31. Приморский край — 34

32. Свердловская область — 33

33. Республика Северная Осетия — 30

34. Республика Марий Эл — 30

35. Тверская область — 29

36. Кабардино-Балкарская Республика — 29

37. Хабаровский край — 28

38. Брянская область — 27

39. Ставропольский край — 27

40. Ульяновская область — 27

41. Волгоградская область — 26

42. Орловская область — 25

43. Астраханская область — 25

44. Самарская область — 24

45. Пензенская область — 23

46. Воронежская область — 22

47. Чеченская Республика — 22

48. Липецкая область — 21

49. Калининградская область — 21

50. Саратовская область — 20

51. Белгородская область — 19

52. Республика Калмыкия — 18

53. Красноярский край — 18

54. Костромская область — 17

55. Смоленская область — 17

56. Тюменская область — 17

57. Ивановская область — 16

58. Ханты-Мансийский АО — 16

59. Новгородская область — 15

60. Удмуртская Республика — 15

61. Республика Бурятия — 13

62. Псковская область — 12

63. Архангельская область — 10

64. Забайкальский край — 10

65. Вологодская область — 9

66. Республика Тыва — 9

67. Магаданская область — 9

68. Республика Коми — 8

69. Томская область — 7

70. Кемеровская область — 6

71. Еврейская АО — 6

72. Республика Карелия — 5

73. Курганская область — 5

74. Республика Алтай — 5

75. Иркутская область — 5

76. Амурская область — 5

77. Омская область — 4

78. Республика Саха (Якутия) — 4

79. Республика Крым — 4

80. Камчатский край — 3

81. Республика Адыгея — 2

82. Чукотский АО — 1

83. г.Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6250 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор