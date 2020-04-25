2612 человек из 5966 заболевших за сутки коронавирусом живут в Москве. Список регионов с новой короной на 25 апреля

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5966 в 83 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2612
2. Московская область — 605
3. Санкт-Петербург — 215
4. Мурманская область — 193
5. Республика Дагестан — 157
6. Нижегородская область — 118
7. Краснодарский край — 84
8. Тульская область — 73
9. Челябинская область — 72
10. Калужская область — 69
11. Республика Татарстан — 65
12. Рязанская область — 64
13. Алтайский край — 63
14. Оренбургская область — 56
15. Пермский край — 55
16. Ростовская область — 51
17. Республика Хакасия — 49
18. Карачаево-Черкесская Республика — 46
19. Владимирская область — 45
20. Тамбовская область — 45
21. Республика Мордовия — 45
22. Курская область — 44
23. Ленинградская область — 43
24. Республика Ингушетия — 41
25. Кировская область — 40
26. Новосибирская область — 38
27. Ярославская область — 37
28. Ямало-Ненецкий АО — 37
29. Республика Башкортостан — 35
30. Чувашская Республика — 35
31. Приморский край — 34
32. Свердловская область — 33
33. Республика Северная Осетия — 30
34. Республика Марий Эл — 30
35. Тверская область — 29
36. Кабардино-Балкарская Республика — 29
37. Хабаровский край — 28
38. Брянская область — 27
39. Ставропольский край — 27
40. Ульяновская область — 27
41. Волгоградская область — 26
42. Орловская область — 25
43. Астраханская область — 25
44. Самарская область — 24
45. Пензенская область — 23
46. Воронежская область — 22
47. Чеченская Республика — 22
48. Липецкая область — 21
49. Калининградская область — 21
50. Саратовская область — 20
51. Белгородская область — 19
52. Республика Калмыкия — 18
53. Красноярский край — 18
54. Костромская область — 17
55. Смоленская область — 17
56. Тюменская область — 17
57. Ивановская область — 16
58. Ханты-Мансийский АО — 16
59. Новгородская область — 15
60. Удмуртская Республика — 15
61. Республика Бурятия — 13
62. Псковская область — 12
63. Архангельская область — 10
64. Забайкальский край — 10
65. Вологодская область — 9
66. Республика Тыва — 9
67. Магаданская область — 9
68. Республика Коми — 8
69. Томская область — 7
70. Кемеровская область — 6
71. Еврейская АО — 6
72. Республика Карелия — 5
73. Курганская область — 5
74. Республика Алтай — 5
75. Иркутская область — 5
76. Амурская область — 5
77. Омская область — 4
78. Республика Саха (Якутия) — 4
79. Республика Крым — 4
80. Камчатский край — 3
81. Республика Адыгея — 2
82. Чукотский АО — 1
83. г.Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6250 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор