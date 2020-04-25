В Хакасии в паблике «Подслушано на станции Аскиз» 25 апреля опубликованы снимки, вызвавшие бурную реакцию пользователей. На фото — две лошади, попавшие в трясину. Анонимный автор сообщил, что лошади провалились в болото возле очистных сооружений поселка еще утром. В комментариях написали, что лошадей в вытащили с помощью трактора.
Двух лошадей засосало в болото около очистных сооружений в Хакасии на станции Аскиз
21:57 25.04.2020
В комментариях написали, что лошадей в вытащили с помощью трактора.
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