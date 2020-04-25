Двух лошадей засосало в болото около очистных сооружений в Хакасии на станции Аскиз

В комментариях написали, что лошадей в вытащили с помощью трактора.

Лошади провалились в болото возле очистных сооружений поселка еще утром

В Хакасии в паблике «Подслушано на станции Аскиз» 25 апреля опубликованы снимки, вызвавшие бурную реакцию пользователей. На фото — две лошади, попавшие в трясину. Анонимный автор сообщил, что лошади провалились в болото возле очистных сооружений поселка еще утром. В комментариях написали, что лошадей в вытащили с помощью трактора.

Лошади провалились в болото возле очистных сооружений поселка еще утром