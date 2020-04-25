Фото дня: Топор в руки взял мужик, или Лысый парк Бердска

Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком.
Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.
А когда-то был тополиным. Ужасает пустотой и срубленными тополями парк Бердска. Чем вам запомнился парк? Пишите в комментариях. Напишем общий некролог парку.
Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком.
Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.
От редакции
Вам жалко парк?