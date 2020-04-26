26.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

20:01 26.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
12 15

Глава Бердска Евгений Шестернин запретил посещать места захоронений с 18 апреля. Разрешены только похороны.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок
Баннеры о закрытии кладбища с 18 апреля вывесили на все ворота кладбища Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: «стоят» сделки с недвижимостью на детей из-за ограничения приема по коронавирусу в мэрии БердскаПолк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замокЕщё 863 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеПолк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замокУмерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна ЧулковаЕщё 240 новостей

С 18 апреля закроется кладбище Бердска. Соответствующее постановление подписал 16 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мы понимаем, что это общественное место, приближается родительский день, когда традиционно люди посещают могилы своих родных. В этом году этого не будет. Кладбище в субботу, 18 апреля закрывается, там будут висеть замки. Въезд туда будет запрещен. Будут выставлены соответствующие знаки. И определенную помощь здесь будет оказывать полк ДПС, если в этом будет необходимость. Вход на кладбище будет закрыт. Мы понимаем, что всех мы там не поймаем всех, кто пойдет пешком, но призываем к пониманию этого вопроса. Хотим сказать, что бердское кладбище будет работать в рабочем порядке только при захоронениях. Еще раз призываю горожан воздержаться от поездки на кладбище, акцентировал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Что касается похорон усопших, то на них могут присутствовать родные — их запустят на кладбище.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Со следующего дня – 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

Баннеры о закрытии кладбища с 18 апреля вывесили на все ворота кладбища Бердска

Закрывают кладбище

Автор видео Галина Панчева

Мнение читателей
0
14
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Запрет нарушил ваши планы?

Аноним, 17 апреля 2020 13:03
Похороны тоже запретить!
Потому что еще Христос сказал: "...предоставь мертвым погребать своих мертвецов..." (Матф.8:19-23)
Аноним, 17 апреля 2020 20:35
Маразм крепчает...
Аноним, 17 апреля 2020 20:57
Какое кощунство!
Аноним, 18 апреля 2020 00:31
А Травников сегодня сказал, что не рекомендует ездить на кладбище на общественном транспорте, на личном авто пожалуйста, попросил только не кучковаться.
Аноним, 18 апреля 2020 01:18
А мы поедем на кладбище. У нас уаз патриот. Мы по полям объедим засады полиции. Потом заедем в продсиб и купим там хлеб. В пятёрочке купим винца. В быстроном за фруктами заедем. Поминем несмотря на заботу власти
Аноним, 18 апреля 2020 08:14
На кладбище социальная дистанция как раз соблюдается. Если ехать на машине. В магазине вот нет. Туда бы ОМОНа нагнали.
Аноним, 18 апреля 2020 09:08
Да, все уже поняли, что самые злостные распространители вируса - это верующие. Храмы закрыли, кладбище тоже.
А проститутки продолжают работать? Ни разу не было слышно об ограничении их трудовой деятельности. С утра до ночи осовелые мужики тащат из магазинов десятками литров пиво и водку. Пьют большими и маленькими компаниями. Дети ватагами носятся по городу. Возле домов машин нет - все в разъездах. Но храмы закрыли. И продовольственные магазины с рынками тоже нужно закрыть. Оставить только водку. И будет всем счастье.
Аноним, 20 апреля 2020 12:57
проститутки продолжают - вчера на трассе видели
страшная - как коронавирус
Аноним, 20 апреля 2020 13:43
В метро нет короновируса и в думе нет и в банках - а на кладбищах и в уники есть!
Какая разборчиво-выборочная зараза?
Исключительно где власть скажет, там и есть
Аноним, 21 апреля 2020 02:08
Что ещё нужно запретить, чтобы народ понял, что его дурят? Ощущение, что днища нет, власть проверяет население на лояльность, она нескончаема.
Бродяга, 21 апреля 2020 08:45
Дак все делается во имя спасения усопших-церковь молится об их душах,власть спасает бренное тело от пандемии.А вдруг кто-нить из покойных еще и коронавирус подхватит?Ищи потом место для захоронения здоровых покойников.Короче,когда власть местная растеряла свою административную потенцию,начала от импотенции все запрещать.Есть долг памяти перед своими ушедшими в мир иной родными и близкими.Покажите мне закон,который запрещает реализовать мои КОНСТИТУЦИОННЫЕ права.Ау,прокуратура,вы тоже самоизолировались от контроля за исполнением законов?
Это я., 26 апреля 2020 21:47
Идиотство полное...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете 2
21:14 26-04-2020
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
БердскПлатить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: "стоят" сделки с недвижимостью на детей из-за ограничения приема по коронавирусу в мэрии Бердска
20:31 26-04-2020
Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой:
БердскПаводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?
20:29 26-04-2020
Паводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?
Не мешает счастью корона: индекс счастья зашкаливает в России 3
20:27 26-04-2020
Не мешает счастью корона: индекс счастья зашкаливает в России
Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году
20:23 26-04-2020
Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году
БердскРабота в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
20:21 26-04-2020
Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
Получить гражданство России стало проще благодаря Путину
20:20 26-04-2020
Получить гражданство России стало проще благодаря Путину
БердскРабота в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели
20:17 26-04-2020
Работа в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 560
20:06 26-04-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскПолк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок 12
20:01 26-04-2020
Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок