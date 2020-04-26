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Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске

20:21 26.04.2020, Ищите работу? Фото: www.pexels.com
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189 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска на 23 апреля. Разброс зарплат от 15 тыс.руб. до 80 тыс. руб.

Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
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Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000
до 30000		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
Главный бухгалтер, усн ООО «Белокаменный» от 50000
до 60000		 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Дворник, уборка территории МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000
до 17000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Полицейский-водитель, дежурной части, кат. в, с Отдел МВД России по городу Бердску от 25000
до 25000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Слесарь по ремонту автомобилей ДорЖилСтрой ООО от 20000
до 25000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Машинист бульдозера ООО «Топаз» от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар 4 разряда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ» от 18000
до 18000		 8(383) 3734253, 8(913) 3738752
marina270883@mail.ru
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда-6 разряда, крупное хлебопекарное производство АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Начальник автоколонны ООО «Топаз» от 60000
до 60000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ОртоС НОЦ ООО от 15163
до 20000		 8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оперативный уполномоченный, помощник оперативного уполномоченного дежурной части Отдел МВД России по городу Бердску от 25000
до 25000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Слесарь-сантехник ООО «ТГК 1» от 28595
до 28595		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 17800
до 17800		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Кухонный рабочий ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ» от 16000
до 16000		 8(383) 3734253, 8(913) 3738752
marina270883@mail.ru
Юрисконсульт ООО УК «Уют» от 18000
до 18000		 8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Дворник ООО УК «Уют» от 15163
до 15163		 8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) Сиббиофарм,ПО ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Электрик участка ООО УК «Уют» от 15163
до 15163		 8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО УК «Уют» от 18000
до 20000		 8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
Рабочий строительный ООО «Вербена» от 20000
до 20000		 8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000
до 25000		 8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
Ученик Столяр Ксилема,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
Токарь 3 разряда, токарь-универсал ООО «СКБ Вега» от 25000
до 35000		 8(913) 8972391
alekskopin@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Контролер-кассир, супермаркет продовольственных товаров ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Оператор котельной, кочегар Ксилема,ООО от 24400
до 24400		 8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
Контролер-кассир, электропоезда АО «Экспресс-пригород» от 25000
до 25000		 8(383) 2480887
e-prigorod@ngs.ru
Менеджер, менеджер по привлечению клиентов на телефоне ООО «КС-Трейд» от 15163
до 15163		 8(383) 2852410
life_water@rambler.ru
Фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 26759
до 26759		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Техник-электрик-наладчик электронного оборудования ИП Голубев В.А. от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ООО «УК Альтернатива» от 15163
до 15163		 8(38341) 21874
uk_alternativa@inbox.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Главный бухгалтер Птицефабрика Бердская ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Швея ООО «Дефлай» от 20000
до 30000		 8(913) 9832011
tas2011@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000
до 50000		 8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
Инженер-конструктор, машиностроение ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Монтер пути ООО «ТГК 1» от 19200
до 19200		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор бетонно-растворного узла ДорЖилСтрой ООО от 25000
до 30000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 70000
до 70000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Геодезист ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 80000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Контролер контрольно-пропускного пункта, сотрудник службы собственной безопасности ООО «Регион Сибирь» от 37000
до 37000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дорожный рабочий ООО «Регион Сибирь» от 40000
до 45000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Водитель автомобиля, кат. b, с ООО «Регион Сибирь» от 77000
до 77000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Бухгалтер ДорЖилСтрой ООО от 20000
до 20000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Бухгалтер, по расчету заработной платы (строительство) ООО «Регион Сибирь» от 30000
до 30000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Дорожный рабочий ООО «Регион Сибирь» от 20000
до 25000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Подсобный рабочий ДорЖилСтрой ООО от 20000
до 25000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Мастер строительных и монтажных работ ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 80000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Машинист крана (крановщик), автокрана, кат. cе ООО «Регион Сибирь» от 77000
до 77000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Инженер производственно-технического отдела ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 80000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Водитель автомобиля, кат. е ООО «Регион Сибирь» от 77000
до 77000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист автогрейдера ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 77000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Механик гаража ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 80000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Специалист по маникюру (Маникюрша), профессинальное образование по специальности «мастер маникюра и педикюра» (наличие диплома обязатель Этро ООО от 20000
до 50000		 8(38341) 55077, 8(913) 2014106
etrosalon@yandex.ru
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163
до 15163		 8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Регион Сибирь» от 50000
до 70000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дорожный рабочий ДорЖилСтрой ООО от 25000
до 30000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Водитель автомобиля, автобуса, кат. d ООО «Регион Сибирь» от 60000
до 70000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Начальник участка (в строительстве) ООО «Регион Сибирь» от 70000
до 90000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь моторист-дизелист ООО «Регион Сибирь» от 45000
до 50000		 8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда-4 разряда ОСП СУ-40 АО «Строймеханизация» от 25000
до 30000		 8(38341) 58144
stroika40@ngs.ru
Экономист ООО «УК «СКС» от 30000
до 30000		 8(38341) 53200
sks@iberdsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь механосборочных работ, (санкт-петербург, г.ломоносов) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Топаз» от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Топаз» от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО «Топаз» от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Рабочий строительный, отделочник ООО «ИНТЕК» от 45000
до 45000		 8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
Мойщик автомобилей Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 15163
до 15163		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Разнорабочий, (санкт-петербург, г. ломоносов) ООО «Партнер-Строй» от 35000
до 35000		 8(985) 1631405
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Сборщик, оператор-сборщик (г.набережные челны) ООО «Партнер-Строй» от 32000
до 32000		 8(985) 1631405
Резьбонарезчик на специальных станках 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Слесарь механосборочных работ, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Слесарь-инструментальщик 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 разряда, группа допуска 3 до 1000 вольт (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 45000
до 45000		 8(985) 1631405
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 45000
до 45000		 8(985) 1631405
Наладчик холодноштамповочного оборудования 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор станков с чпу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(985) 1631405
Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Маляр, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(985) 1631405
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(985) 1631405
Слесарь-ремонтник 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 45000
до 45000		 8(985) 1631405
Фрезеровщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000
до 65000		 8(985) 1631405
Токарь 5 разряда-6 разряда, токарь-универсал (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000
до 65000		 8(985) 1631405
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Шлифовщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Сверловщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000
до 65000		 8(985) 1631405
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда-6 разряда, оператор металлорежущих  станков (по россии) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда-6 разряда, наладчик чпу  (токарная группа) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Радиомонтажник судовой 3 разряда-4 разряда, радиомонтажник (г.курган) ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Токарь-расточник 5 разряда-6 разряда, токарь-расточник (г.курган) ООО «Партнер-Строй» от 45000
до 50000		 8(985) 1631405
Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000
до 35000		 8(985) 1631405
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Арматурщик ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 55000		 8(985) 1631405
Плотник ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(985) 1631405
Отделочник железобетонных изделий ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Формовщик деталей и изделий, жби ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(985) 1631405
Электрогазосварщик 4 разряда МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Дворник, обслуживание многоквартирного дома ООО «Город» от 15163
до 15163		 8(38341) 56080, 8(913) 8954477
54gorod@bk.ru
Начальник участка (в прочих отраслях) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000
до 26000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Инженер-технолог пищевой промышленности, технолог по питанию, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-технолог пищевой промышленности МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, обслуживание многоквартирного дома ООО «Город» от 15163
до 15163		 8(38341) 56080, 8(913) 8954477
54gorod@bk.ru
Водитель автомобиля, такси, кат. в ИП Макеева М.Б от 15200
до 30000		 8(913) 7300903
Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-онколог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-детский эндокринолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-патологоанатом ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-фтизиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в наркологии ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31687
до 31687		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Кладовщик, хлебобулочные изделия АО «Бердский хлебокомбинат» от 17000
до 21000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Врач-пульмонолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Ученик Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна от 15163
до 15163		 8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-психиатр детский участковый, психиатрия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-детский кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Рентгенолаборант ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000
до 30000		 8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинская сестра стерилизационной ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 24000
до 24000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-невролог, стационар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000
до 70000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинский статистик ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31500
до 31500		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинский дезинфектор ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000
до 26000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Калькулятор 1 категории (класса), пищеблок, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач общей практики (семейный) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — кардиолог псо № 4  отделения неотложной кардиологии ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000
до 70000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра операционная ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30300
до 30300		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Фельдшер-нарколог, наркология ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34031
до 34031		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна от 15163
до 25000		 8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в кардиологии, работа в первично — сосудистом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000
до 30000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Разнорабочий ООО «СекторСтрой» от 25000
до 25000		 8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
Плотник ООО «СекторСтрой» от 30000
до 30000		 8(913) 3708682
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Электрогазосварщик ООО «СекторСтрой» от 35000
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Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог дополнительного образования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 19000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 20000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 20000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 19000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
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