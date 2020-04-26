Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 17000
до 30000
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Электрик участка
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов
|Биотерапия НКЦ ОиН, ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
|Главный бухгалтер, усн
|ООО «Белокаменный»
|от 50000
до 60000
|8(38341) 60810
|Дворник, уборка территории
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 17000
до 17000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Полицейский-водитель, дежурной части, кат. в, с
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 25000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ДорЖилСтрой ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
|Машинист бульдозера
|ООО «Топаз»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар 4 разряда
|ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ»
|от 18000
|8(383) 3734253, 8(913) 3738752
marina270883@mail.ru
|Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда-6 разряда, крупное хлебопекарное производство
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Начальник автоколонны
|ООО «Топаз»
|от 60000
до 60000
|8(38341) 29623
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ОртоС НОЦ ООО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 24213
zhmak-1981@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оперативный уполномоченный, помощник оперативного уполномоченного дежурной части
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 25000
до 25000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Слесарь-сантехник
|ООО «ТГК 1»
|от 28595
до 28595
|8(38341) 60095
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 22
|от 17800
до 17800
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Кухонный рабочий
|ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ»
|от 16000
до 16000
|8(383) 3734253, 8(913) 3738752
marina270883@mail.ru
|Юрисконсульт
|ООО УК «Уют»
|от 18000
|8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Дворник
|ООО УК «Уют»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 25000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
до 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997
|Электрик участка
|ООО УК «Уют»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО УК «Уют»
|от 18000
до 20000
|8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
|Рабочий строительный
|ООО «Вербена»
|от 20000
до 20000
|8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «Вербена»
|от 25000
|8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
|Ученик Столяр
|Ксилема,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
|Токарь 3 разряда, токарь-универсал
|ООО «СКБ Вега»
|от 25000
до 35000
|8(913) 8972391
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Контролер-кассир, супермаркет продовольственных товаров
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Оператор котельной, кочегар
|Ксилема,ООО
|от 24400
до 24400
|8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
|Контролер-кассир, электропоезда
|АО «Экспресс-пригород»
|от 25000
|8(383) 2480887
e-prigorod@ngs.ru
|Менеджер, менеджер по привлечению клиентов на телефоне
|ООО «КС-Трейд»
|от 15163
до 15163
|8(383) 2852410
life_water@rambler.ru
|Фрезеровщик
|ООО «ТГК 1»
|от 26759
до 26759
|8(38341) 60095
|Техник-электрик-наладчик электронного оборудования
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «УК Альтернатива»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21874
uk_alternativa@inbox.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Главный бухгалтер
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Швея
|ООО «Дефлай»
|от 20000
до 30000
|8(913) 9832011
tas2011@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|ИП Митрошкина Л.А.
|от 40000
до 50000
|8(913) 9046356
|Инженер-конструктор, машиностроение
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Монтер пути
|ООО «ТГК 1»
|от 19200
до 19200
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор бетонно-растворного узла
|ДорЖилСтрой ООО
|от 25000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|АО «БСТ»
|от 70000
до 70000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Геодезист
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 80000
|8(913) 9314829
|Контролер контрольно-пропускного пункта, сотрудник службы собственной безопасности
|ООО «Регион Сибирь»
|от 37000
до 37000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дорожный рабочий
|ООО «Регион Сибирь»
|от 40000
до 45000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Водитель автомобиля, кат. b, с
|ООО «Регион Сибирь»
|от 77000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Бухгалтер
|ДорЖилСтрой ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
|Бухгалтер, по расчету заработной платы (строительство)
|ООО «Регион Сибирь»
|от 30000
до 30000
|8(913) 9314829
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Дорожный рабочий
|ООО «Регион Сибирь»
|от 20000
до 25000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Подсобный рабочий
|ДорЖилСтрой ООО
|от 20000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Мастер строительных и монтажных работ
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 80000
|8(913) 9314829
|Машинист крана (крановщик), автокрана, кат. cе
|ООО «Регион Сибирь»
|от 77000
до 77000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 80000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Водитель автомобиля, кат. е
|ООО «Регион Сибирь»
|от 77000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист автогрейдера
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 77000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
|Механик гаража
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 80000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Специалист по маникюру (Маникюрша), профессинальное образование по специальности «мастер маникюра и педикюра» (наличие диплома обязатель
|Этро ООО
|от 20000
до 50000
|8(38341) 55077, 8(913) 2014106
etrosalon@yandex.ru
|Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d
|ИП Овчинников С.М.
|от 15163
|8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Регион Сибирь»
|от 50000
до 70000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дорожный рабочий
|ДорЖилСтрой ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
|Водитель автомобиля, автобуса, кат. d
|ООО «Регион Сибирь»
|от 60000
до 70000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Начальник участка (в строительстве)
|ООО «Регион Сибирь»
|от 70000
до 90000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь моторист-дизелист
|ООО «Регион Сибирь»
|от 45000
|8(913) 9314829
ok@doroga-nso.ru
|Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда-4 разряда
|ОСП СУ-40 АО «Строймеханизация»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 58144
stroika40@ngs.ru
|Экономист
|ООО «УК «СКС»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 53200
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь механосборочных работ, (санкт-петербург, г.ломоносов)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Топаз»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|ООО «Топаз»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|ООО «Топаз»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Рабочий строительный, отделочник
|ООО «ИНТЕК»
|от 45000
до 45000
|8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
|Мойщик автомобилей
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 15163
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Разнорабочий, (санкт-петербург, г. ломоносов)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 35000
до 35000
|8(985) 1631405
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Сборщик, оператор-сборщик (г.набережные челны)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 32000
до 32000
|8(985) 1631405
|Резьбонарезчик на специальных станках 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
до 55000
|8(985) 1631405
|Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
|8(985) 1631405
|Слесарь механосборочных работ, (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Слесарь-инструментальщик 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
до 55000
|8(985) 1631405
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 разряда, группа допуска 3 до 1000 вольт (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 45000
до 45000
|8(985) 1631405
|Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 45000
до 45000
|8(985) 1631405
|Наладчик холодноштамповочного оборудования 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
|8(985) 1631405
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор станков с чпу (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
до 60000
|8(985) 1631405
|Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Маляр, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
до 60000
|8(985) 1631405
|Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
|8(985) 1631405
|Слесарь-ремонтник 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 45000
до 45000
|8(985) 1631405
|Фрезеровщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 65000
до 65000
|8(985) 1631405
|Токарь 5 разряда-6 разряда, токарь-универсал (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 65000
до 65000
|8(985) 1631405
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Шлифовщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
до 55000
|8(985) 1631405
|Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
|8(985) 1631405
|Сверловщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 65000
до 65000
|8(985) 1631405
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда-6 разряда, оператор металлорежущих станков (по россии)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда-6 разряда, наладчик чпу (токарная группа)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Радиомонтажник судовой 3 разряда-4 разряда, радиомонтажник (г.курган)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Токарь-расточник 5 разряда-6 разряда, токарь-расточник (г.курган)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 45000
|8(985) 1631405
|Разнорабочий, оператор-сборщик
|ООО «Партнер-Строй»
|от 35000
до 35000
|8(985) 1631405
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Арматурщик
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
до 55000
|8(985) 1631405
|Плотник
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
до 60000
|8(985) 1631405
|Отделочник железобетонных изделий
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(985) 1631405
|Формовщик деталей и изделий, жби
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
|8(985) 1631405
|Электрогазосварщик 4 разряда
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 17000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Дворник, обслуживание многоквартирного дома
|ООО «Город»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 56080, 8(913) 8954477
54gorod@bk.ru
|Начальник участка (в прочих отраслях)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 26000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Инженер-технолог пищевой промышленности, технолог по питанию, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-технолог пищевой промышленности
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
|Уборщик производственных и служебных помещений, обслуживание многоквартирного дома
|ООО «Город»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 56080, 8(913) 8954477
54gorod@bk.ru
|Водитель автомобиля, такси, кат. в
|ИП Макеева М.Б
|от 15200
до 30000
|8(913) 7300903
|Врач-травматолог-ортопед
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
|Врач-онколог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-детский эндокринолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Подсобный рабочий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
|Врач-патологоанатом
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-фтизиатр
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в наркологии
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 31687
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Кладовщик, хлебобулочные изделия
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 17000
до 21000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Врач-пульмонолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
|Ученик Парикмахер, универсал
|ИП Пантелеева Екатерина Андреевна
|от 15163
до 15163
|8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-психиатр детский участковый, психиатрия
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-детский кардиолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Рентгенолаборант
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 26656
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра стерилизационной
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 24000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-невролог, стационар
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 70000
до 70000
|8(38341) 26656
|Медицинский статистик
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 31500
до 31500
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-инфекционист
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинский дезинфектор
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 26000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Калькулятор 1 категории (класса), пищеблок, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 15163
до 15163
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
|Врач общей практики (семейный)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-кардиолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — кардиолог псо № 4 отделения неотложной кардиологии
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 70000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
|Врач-оториноларинголог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра операционная
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 30300
до 30300
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Фельдшер-нарколог, наркология
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 34031
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Парикмахер, универсал
|ИП Пантелеева Екатерина Андреевна
|от 15163
до 25000
|8(953) 8032403
vip.zvezdochka1980@mail.ru
|Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в кардиологии, работа в первично — сосудистом отделении
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 26656
|Разнорабочий
|ООО «СекторСтрой»
|от 25000
до 25000
|8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
|Плотник
|ООО «СекторСтрой»
|от 30000
до 30000
|8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «СекторСтрой»
|от 35000
|8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог дополнительного образования
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 19000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 42430
|Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 19000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
20:21 26.04.2020,
189 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска на 23 апреля. Разброс зарплат от 15 тыс.руб. до 80 тыс. руб.
Спасибо за ваш голос
БердскТополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете 2
21:14 26-04-2020
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20:31 26-04-2020
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20:29 26-04-2020
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20:27 26-04-2020
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20:23 26-04-2020
БердскРабота в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
20:21 26-04-2020
Получить гражданство России стало проще благодаря Путину
20:20 26-04-2020
БердскРабота в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели
20:17 26-04-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 560
20:06 26-04-2020