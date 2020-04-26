Не мешает счастью корона: индекс счастья зашкаливает в России

81% счастливы в той или иной степени, 33% считают, что вокруг них больше счастливых людей. Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми: есть семья — 29%, есть дети — 14%.

Треть считают, что вокруг больше счастливых людей (33%)

Пандемия не заставит россиян унывать: 81% счастливы в той или иной степени, 33% считают, что вокруг них больше счастливых людей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают крайнюю степень согласия (34%).

Индекс счастья составил 67 п. (+3 п.п. по сравнению с ноябрьским опросом, на 8 п.п. меньше, чем год назад). Десять лет назад этот показатель составлял 48 п., а тридцать лет назад — всего 17 п.

При этом, говоря о своем окружении, треть считают, что вокруг больше счастливых людей (33%), почти половина опрошенных предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), а 14% говорят, что в их окружении скорее больше несчастных людей. Таким образом, социальный индекс счастья, как и полгода назад, равен 54 п.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми: есть семья — 29%, есть дети — 14%. Каждого четвертого в счастливом состоянии поддерживает собственное хорошее самочувствие и здоровье близких — 25%. Приносят счастье и хорошая работа (11%), и хорошее материальное положение (9%).

Поводы для несчастья: материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%), а также безработица и плохое состояние здоровья (по 4%).

В марте 2020 года ВЦИОМ опубликовал новый выпуск сетевого журнала «Мониторинг общественного мнения». Выпуск посвящен пониманию счастья и субъективному благополучию, в котором эксперты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России, представили свои исследования.

Заведующий лабораторией сравнительных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ Эдуард Понарин прокомментировал совместное исследование с Эмилем Камаловым «Национальная гордость и субъективное благополучие россиян» и сделал предположение о счастье в текущей ситуации:

«В 1990-е годы счастье россиян находилось на крайне низком уровне, характерном для бедных африканских стран. В период с 1999 по 2008 гг. оно восстанавливалось благодаря росту уровня жизни. Удивительно, что после 2008 года, несмотря на экономическую стагнацию, счастье россиян продолжило расти вплоть до конца 2017 года. Наша работа показывает, что главным источником роста в этот период был рост гордости за нашу страну, который мы связываем с внешнеполитическими событиями. Таким образом, мы показываем, что идеологические факторы могут компенсировать — по крайней мере, временно, — экономические трудности.

Скорее всего, сейчас счастье россиян в условиях тяжелого кризиса, вызванного коронавирусом и остановкой многих малых предприятий, будет зависеть от самых простых вещей: возможности поддерживать семью, воспитывать детей, встречаться с друзьями. Внешняя политика, вероятно, будет на втором плане (она сыграет только если каким-то чудом дела в России будут выглядеть значительно лучше, чем в большинстве стран)».

Заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Анна Алмакаева рассказала о совместном исследовании с Е. Настиной на тему «Роль уровня притязаний и социальных сравнений в детерминации удовлетворенности жизнью»:

«Субъективное благополучие индивидов складывается не только из оценок собственных ресурсов и текущей ситуации, но и из сравнений с жизнью других людей. Об этом аспекте давно говорили исследователи, но мало кто анализировал роль социальных сравнений на практике. Для реализации этого замысла мы используем 25-ю волну Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, собранную в 2016 году. Наш анализ показывает, что эталон сравнения зависит от жизненного опыта индивида. Так, для субъективного благополучия молодого поколения важнее оказались сравнения с более доходными группами, а для людей, переживших кризис 90-х, ситуация обратная: они ориентируются на менее обеспеченные слои».

*Индекс счастья — показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

**Социальный индекс счастья — показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вам кажется, среди Ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Ответу «Скорее, больше счастливых» присваивается коэффициент 0,9, ответу «примерно одинаково и счастливых, и несчастливых» коэффициент 0,5, ответу «скорее, больше несчастливых» присваивается коэффициент 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам.

Источник: ВЦИОМ