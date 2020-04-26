Паводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?

Бердь впадает в Бердский залив и Обское море. «Курьер. Среда. Бердск» узнавал у спасателей и в «Новосибирской ГЭС», есть ли риски для города.

Обское море отступило и открыло красивые, почти космические пейзажи

Начали разливаться реки с началом жарких весенних дней. Таят снега на Алтае, наполняются реки водой. Начала разливаться река Бердь, которая впадает в Бердский залив. Придут ли паводковые воды в Обское море к Бердску и могут ли затопить наш город? Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, какие реки разлились 23 апреля в Сибири. Отметим, что по гидрологическому обзору от 23 апреля разлив воды по пойме сохранялся местами на реках Сема (Республика Алтай), Алей, Чумыш (Алтайский край), Томь (Томская область), Кия (Кемеровская область), Ишим, Тура, Иртыш (Тюменская область), Бердь (Новосибирская область).

«Курьер. Среда. Бердск» узнал в главном управление МЧС региона и в Новосибирской гидростанции, есть ли риск затопления города. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения по Новосибирской области, полковник Виталий Панов рассказал, что городу больше угрожают пожары.

— На территории Бердска возможно возникновение таких опасных метеорологических явлений, как: заморозки, продолжительные осадки, метели, аномально холодная или жаркая погода, гроза, сильный ветер, крупный град. Возможно подтопление подвальных помещений в период обильного снеготаяния весной. Риск подтопления от Новосибирского водохранилища отсутствует. Для Бердска существуют риски лесных пожаров в северной и северо-восточной части города, – уточнил Виталий Викторович.

Заместитель директора по безопасности, начальник Службы экономической безопасности Якушев ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» также ответил на вопрос.

— Гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС готовы к пропуску паводковых вод и могут эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий, — сказала Якушев.