26.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Паводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?

20:29 26.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Бердь впадает в Бердский залив и Обское море. «Курьер. Среда. Бердск» узнавал у спасателей и в «Новосибирской ГЭС», есть ли риски для города.

Паводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?
Обское море отступило и открыло красивые, почти космические пейзажи

Начали разливаться реки с началом жарких весенних дней. Таят снега на Алтае, наполняются реки водой. Начала разливаться река Бердь, которая впадает в Бердский залив. Придут ли паводковые воды в Обское море к Бердску и могут ли затопить наш город? Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, какие реки разлились 23 апреля в Сибири. Отметим, что по гидрологическому обзору от 23 апреля разлив воды по пойме сохранялся местами на реках Сема (Республика Алтай), Алей, Чумыш (Алтайский край), Томь (Томская область), Кия (Кемеровская область), Ишим, Тура, Иртыш (Тюменская область), Бердь (Новосибирская область).

«Курьер. Среда. Бердск» узнал в главном управление МЧС региона и в Новосибирской гидростанции, есть ли риск затопления города. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения по Новосибирской области, полковник Виталий Панов рассказал, что городу больше угрожают пожары.

— На территории Бердска возможно возникновение таких опасных метеорологических явлений, как: заморозки, продолжительные осадки, метели, аномально холодная или жаркая погода, гроза, сильный ветер, крупный град. Возможно подтопление подвальных помещений в период обильного снеготаяния весной. Риск подтопления от Новосибирского водохранилища отсутствует. Для Бердска существуют риски лесных пожаров в северной и северо-восточной части города, – уточнил Виталий Викторович.

Заместитель директора по безопасности, начальник Службы экономической безопасности Якушев ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» также ответил на вопрос.

— Гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС готовы к пропуску паводковых вод и могут эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий, — сказала Якушев.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нет риска затопления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете 2
21:14 26-04-2020
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
БердскПлатить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: "стоят" сделки с недвижимостью на детей из-за ограничения приема по коронавирусу в мэрии Бердска
20:31 26-04-2020
Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой:
БердскПаводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?
20:29 26-04-2020
Паводковые воды идут с Алтая, разливается река Бердь: накроет ли талой водой этой жаркой весной Бердск?
Не мешает счастью корона: индекс счастья зашкаливает в России 3
20:27 26-04-2020
Не мешает счастью корона: индекс счастья зашкаливает в России
Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году
20:23 26-04-2020
Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году
БердскРабота в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
20:21 26-04-2020
Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске
Получить гражданство России стало проще благодаря Путину
20:20 26-04-2020
Получить гражданство России стало проще благодаря Путину
БердскРабота в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели
20:17 26-04-2020
Работа в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 560
20:06 26-04-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскПолк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок 12
20:01 26-04-2020
Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок