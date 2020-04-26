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Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: «стоят» сделки с недвижимостью на детей из-за ограничения приема по коронавирусу в мэрии Бердска

20:31 26.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Мэрия города ограничила личный прием. Документы принимаются, но их необходимо заверять. Это закон, и ограничение живого приема – это безопасности для самих жителей, рассказала начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова.

Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: стоят сделки с недвижимостью на детей из за ограничения приема по коронавирусу в мэрии Бердска
Сделки на недвижимость детей приходится проводить через нотариуса в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Платить нотариусу 5000 руб. или отправлять почтой: стоят сделки с недвижимостью на детей из за ограничения приема по коронавирусу в мэрии Бердска

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Сложности с оформлением сделок с недвижимостью у жителей Бердска из-за коронавируса, где в собственниках есть дети. Людям приходится ждать в неизвестности, когда вновь начнется личный прием в мэрии Бердска или платить нотариусу за заверение документов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали специалисты агентств недвижимости.

— Специалисты мэрии не ведут прием. Только принимают документы на рассмотрение. Прием ведут все основные ведомства – кадастровая палата, пенсионный фонд. МФЦ. По предварительной записи, но ведут. Мы работаем с отделом опеки. Он, как и все отделы, только принимает документы на рассмотрение, – рассказала риелтор Ольга 23 апреля.

Но главная проблема в том, что документы принимаются только заверенные нотариусом.

— А заверить документы у нотариуса – это 5000 до 10000 рублей. У людей сейчас нет денег, это большая нагрузка для них, — отметила Елена.

С такой же проблемой столкнулась еще одна риелтор Инна.

— Эта проблема в первую очередь для людей. Например, одной моей клиентке просто негде было жить. Хорошо, продавцы пошли ей навстречу и разрешили пожить в квартире. У нее нет денег заверить все эти документы. Ждем когда начнется прежний режим работы, — отметила Инна 24 апреля.

Почему сложилась такая ситуация «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова. Она отметила, что ограничение личного приема – это меры безопасности в первую очередь для самих жителей.

— Ограничений по приему документов никакого не было. Мы также как и прежде принимаем все документы. По телефону ежедневно консультируем, как нужно оформлять, — рассказала Наталья Михайловна 24 апреля.

При этом Наталья Леонидова уточнила, что суммы на заверение нотариуса немного иные. А заверение документов – это важная необходимость, так как речь идет о детях, об их имуществе на миллионы рублей.

— Заверять у нотариуса нужно заявление от родителей — 1300 руб. и свидетельство о рождении – 98 руб. или, если есть, свидетельство о смерти одного из родителей – тоже 98 руб., — уточнила Наталья.

Также можно отправить документы по почте, но это дольше.

В агентстве отметили, что заверять эти несколько документов разрешили в последнее время. Сначала были более жесткие требования — нужно было заверить весь пакет документов, так выходили большие суммы для клиентов.

— Мы очень надеемся, что теперь так и останется, что заверять нужно будет только заявления и свидетельства. Иначе это будет неподъемно для людей, — отметили риелторы.

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