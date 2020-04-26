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Выдвинулся на праймериз «Единой России» спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Он хочет стать депутатом регионального заксобрания

16:35 26.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Конкуренцию ему может составить бердский предприниматель Антон Бархатов, директор компании «Сибирский сувенир». Он тоже подал документы на участие в предварительном голосовании, которое пройдет в режиме онлайн. 84-летний депутат по округу №12 Борис Прилепский решил отойти от дел.

Выдвинулся на праймериз Единой России спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Он хочет стать депутатом регионального заксобрания
Спикер горсовета Валерий Бадьин

Заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко подала документы на праймериз «Единой России» по округу в Бердске. На той же территории выдвинулись еще шесть человек, включая спикера горсовета Бердска Валерия Бадьина. Регистрация продолжается, сообщили в пятницу в региональном отделении «ЕР».

Подача документов на участие в праймериз в Новосибирске будет продолжаться до 5 мая. На 24 апреля региональный оргкомитет по подготовке к предварительному голосованию зарегистрировал уже 184 кандидата: 51 человек — в Совет депутатов города Новосибирска и 133 — в Законодательное собрание Новосибирской области. Среди новых кандидатов на участие в предварительном голосовании — Юлия Швец, замсекретаря НРО Партии «Единая Россия», руководитель регионального исполкома.

Напомним, что в этом году предварительное голосование «Единой России», из-за ситуации с коронавирусом, будет проходить в режиме онлайн с 25 по 31 мая. Каждый желающий может в течение этих 7 дней зарегистрироваться на партийных ресурсах (сайт ПГ — PG.ER.RU) и проголосовать за своего кандидата.

Процедура праймериз обязательна для всех кандидатов, которых на выборах официально поддержит «Единая Россия». Ирина Диденко выдвигается по округу № 12 в Бердске. На сегодняшний день о планах участвовать в предварительном голосовании по этому округу, помимо Диденко, заявили ее шесть человек: спикер Совета депутатов Бердска, единоросс Валерий Бадьин, руководитель аппарата бизнес-омбудсмена в Новосибирской области Владимир Гончарик, директор искитимского МКУ «Управление образования и молодежной политики» Вячеслав Бесхлебный, гендиректор ООО «Сибирский Сувенир» Антон Бархатов (Бердск), директор МУП «Водоканал» Артур Шотт, директор ООО «Кристалл» Павел Данилов.

В нынешнем созыве округ №12 в Законодательном собрании Новосибирской области представляет самый возрастной депутат, 84-летний Борис Прилепский, житель Бердска. На следующие выборы он не пойдет.

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От редакции

Бадьин пройдет в областные депутаты?

Аноним, 25 апреля 2020 15:31
"84 летний депутат решил отойти от дел",каких? свои дела до конца дней он будет продолжать,объектов по сдаче в аренду столько,что жить надо лет 300. Что же касается Бадьина,то его надо послать по матушке словами его патрона,а не анонсировать о его участии в праймеризе.
Аноним, 25 апреля 2020 18:55
Что за объекты сдачи в аренду поясните? Где, какие ? Примеры есть или просто ля-ля тополя, как обычно?
Алиса, 26 апреля 2020 18:48
Ему на отдых давно уж пора,а он куда то ещё балотируется!
Николай, 25 апреля 2020 15:39
"Единая Россия"-это ругательное слово после голосования по антинародным законам в Государственной думе и на местном уровне. Многие хитрые депутаты в Москве, когда идут на выборы в Государственную думу, стараются дистанцироваться от этой партии.
Аноним, 26 апреля 2020 08:51
В ЕР, Бадьина, конечно возьмут, там и не таких берут.
"Аноним", 26 апреля 2020 20:04
Для "Аноним, 26 апреля 2020 08:51": "В ЕР, Бадьина, конечно возьмут, там и не таких берут."- Да, будет, Вам, известно, что именно Бадьин и возглавляет местноное отделение "ЕР" в г.Бердске! Другими словами, Бадьин- самый главный "ЕдРос" в г.Бердске!
Гость, 25 апреля 2020 18:05
Искал в Бердске 5ю колонну, теперь хочет опозорить на всю страну НСО?
Jr., 25 апреля 2020 21:00
Ну пора переходить на новые уровни [позора]
Аноним, 25 апреля 2020 23:35
Что толку от чиновников,уже тошнит, от этой продажной политике
"Аноним", 26 апреля 2020 06:33
Для "Аноним, 25 апреля 2020 23:35": "Что толку от чиновников,уже тошнит, от этой продажной политике"- Депутат не является чиновником!

Хотя, если честно, по подлости, продажности и коррумпированности, и тех и других можно смело ставить в один ряд! Но, было бы гораздо лучше, правильнее и справедливее- на одну СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ и в одну КАМЕРУ!
1234, 25 апреля 2020 23:56
Там похоже не хватает деятелей, что им усилится решили)))
"Аноним", 26 апреля 2020 06:28
Для "1234, 25 апреля 2020 23:56": "Там похоже не хватает деятелей, что им усилится решили)))"- "Деятелей"-то там, как раз, более, чем в избытке!

Просто Бадьин, видимо, либо самый "деятельный деятель", либо самый "КРИССТАЛЬНО ЧЕСТНЫЙ" и "КРИССТАЛЬНО ЧИСТЫЙ", либо и то и другое- вместе взятое!?...
Ольга, 26 апреля 2020 03:32
Бадьин совершенно ничего не делает как депутат для жителей своего округа.
Аноним, 26 апреля 2020 08:52
В ЕР? Бадьин? конечно возьмут, туда и не таких берут.
"Аноним", 26 апреля 2020 20:07
Для "Аноним, 26 апреля 2020 08:52": "В ЕР? Бадьин? конечно возьмут, туда и не таких берут."!- Да, будет, Вам, известно, что именно Бадьин и возглавляет местноное отделение "ЕР" в г.Бердске! Другими словами, Бадьин- самый главный "ЕдРос" в г.Бердске!

P.S.: Лично мне, всегда было очень интересен тот факт, что люди, ни черта не разбирающиеся и не понимающие в политике, берутся рассуждать на политические темы! Как так-то?!...
житель, 26 апреля 2020 15:44
ЕР-партия уходящая,"хромая утка". Поверьте к следующим выборам они "сменят вывеску". Они всегда так делали. И беззубые старухи и быдло- масса первыми придут и выберут якобы новую партию,тк
оппозиционные партии так прессуются,что им трудно заявить о себе. Данная личность,много раз
переобувалась и будет отстаивать дела "почётного"
Аноним, 26 апреля 2020 22:51
Единую Россию в полном составе нужно репрессировать!
Аноним, 26 апреля 2020 23:01
Позор В таком возрасте человек становится мудрым и живет в ладах с совестью В данном случае нет ни того ни другого Это уже диагноз Хотя многие знающие этого великого политика не удивились узнав новость Надеюсь что данная фигура является проходной в партии которую пытается разыграть заслуженный гражданин Бердска и Искитима Тьфу как стремно уважаемый спикер! Это ж надо себя так не уважать!

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