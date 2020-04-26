Выдвинулся на праймериз «Единой России» спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Он хочет стать депутатом регионального заксобрания

Конкуренцию ему может составить бердский предприниматель Антон Бархатов, директор компании «Сибирский сувенир». Он тоже подал документы на участие в предварительном голосовании, которое пройдет в режиме онлайн. 84-летний депутат по округу №12 Борис Прилепский решил отойти от дел.

Спикер горсовета Валерий Бадьин

Заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко подала документы на праймериз «Единой России» по округу в Бердске. На той же территории выдвинулись еще шесть человек, включая спикера горсовета Бердска Валерия Бадьина. Регистрация продолжается, сообщили в пятницу в региональном отделении «ЕР».

Подача документов на участие в праймериз в Новосибирске будет продолжаться до 5 мая. На 24 апреля региональный оргкомитет по подготовке к предварительному голосованию зарегистрировал уже 184 кандидата: 51 человек — в Совет депутатов города Новосибирска и 133 — в Законодательное собрание Новосибирской области. Среди новых кандидатов на участие в предварительном голосовании — Юлия Швец, замсекретаря НРО Партии «Единая Россия», руководитель регионального исполкома.

Напомним, что в этом году предварительное голосование «Единой России», из-за ситуации с коронавирусом, будет проходить в режиме онлайн с 25 по 31 мая. Каждый желающий может в течение этих 7 дней зарегистрироваться на партийных ресурсах (сайт ПГ — PG.ER.RU) и проголосовать за своего кандидата.

Процедура праймериз обязательна для всех кандидатов, которых на выборах официально поддержит «Единая Россия». Ирина Диденко выдвигается по округу № 12 в Бердске. На сегодняшний день о планах участвовать в предварительном голосовании по этому округу, помимо Диденко, заявили ее шесть человек: спикер Совета депутатов Бердска, единоросс Валерий Бадьин, руководитель аппарата бизнес-омбудсмена в Новосибирской области Владимир Гончарик, директор искитимского МКУ «Управление образования и молодежной политики» Вячеслав Бесхлебный, гендиректор ООО «Сибирский Сувенир» Антон Бархатов (Бердск), директор МУП «Водоканал» Артур Шотт, директор ООО «Кристалл» Павел Данилов.

В нынешнем созыве округ №12 в Законодательном собрании Новосибирской области представляет самый возрастной депутат, 84-летний Борис Прилепский, житель Бердска. На следующие выборы он не пойдет.