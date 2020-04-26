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Жизнь после карантина: Купили автомобиль для самоизоляции приехавшие из Таиланда подполковник ФСБ и писательница в Бердске

13:37 26.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Светланой и Александром
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Александр развенчал миф о применении в Китае туалетной бумаге, которую сметали с полок во всем мире, а Светлана полагает, что вернуться в Азию у них получится, может быть, к декабрю, когда пандемия закончится.

Жизнь после карантина: Купили автомобиль для самоизоляции приехавшие из Таиланда подполковник ФСБ и писательница в Бердске
Светлана и Александр и после карантина сидят дома на строгой самоизоляции

Уже прошла неделя с того момента, как сняли карантин по коронавирусу с супружеской пары, вернувшейся в начале апреля в Бердск из Таиланда. 15 апреля им объявили результаты теста на COVID-19 — отрицательный, и через три дня они вышли из карантина. Но Светлана и Александр продолжают жить в условиях самоизоляции, позволяя себе только выйти в магазин за продуктами.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 25 апреля Светлана, чтобы минимизировать контакты и сократить количество посещений супермаркета, они купили машину. Давно собирались это сделать. И вот представился случай:
— Мы специально купили автомобиль, чтобы не ходить часто в магазин. Теперь мы не ходим каждый день в магазин, а закупаем сразу много раз в неделю и везем домой. Как мы ходим в магазин? Заходим вдвоем, Александр в маске, а я в маске и перчатках. Я набираю в тележку и везу ее.

Повторно анализы у них не брали, поскольку симптомов и подозрения на коронавирус нет. И речь о втором тесте не идет — медики после 15 апреля больше не звонили. И Светлана с Александром в условиях самоизоляции продолжают активную волонтерскую работу по оказанию помощи русскоязычным со всего мира, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Таиланде.

Именно этой работе они посвящают все свое время на карантине и в самоизоляции: мониторят ситуацию, помогают людям информацией о возможности вылететь из Таиланда по разным направлениям.
— Мы сообщаем информацию о том, где наши соотечественники и вообще русскоязычные могут получить поддержку, например, где бесплатно кормят и предоставляют место для проживания тем, кто попал в сложную ситуацию, — рассказал «Курьер. Среда. Бержск» Александр Цимбаленко, подполковник ФСБ, находящийся на пенсии с 2000 года.

Поэтому они сами обратились к волонтеру Вадиму Назимову, когда им, сидящим на карантине, понадобилась помощь. Вадим привез им лекарства и лампочки, перегоревшие за время отсутствия.

Александр напомнил, что его супруга Светлана Шерстобоева написала книгу о Таиланде «Тай — значит, умереть», презентация которой прошла в Бердске в 2019 году. Для издания книги они специально приезжали на родину, поскольку постоянно живут в Таиланде с 2012 года. Чуть позже Светлана и Александр переехали в Бердск, продав жилье в Новосибирске, «чтобы быть ближе к природе».

— До пандемии коронавируса, когда мы приезжали в Бердске, по городу ходили только пешком, — вспоминает Александр.

Он развенчал миф об ажиотаже вокруг туалетной бумаги: в начале эпидемии коронавируса во во многих странах этот предмет гигиены смели с полок, делая домашние запасы на годы вперед.
— Это все пошло из Китая. Но в Европе и США неправильно интерпретировали китайцев. Они носят с собой рулон туалетной бумаги для безопасности: подошел к подъезду, оторвал листочек, открыл двери и положил листочек в отдельный пакет, который в конце дня выбрасывают. А у нас люди смеялись, думая, что туалетная бумага в больших количествах нужна для других целей — по прямому назначению.

Когда пандемия коронавируса закончится и мир вздохнет свободно, открыв границы, Светлана и Александр вернутся в Таиланд, в который влюбились давно и навсегда. Но, по мнению Светланы, произойдет это не скоро:
— Если мы попадем в Таиланд к декабрю, думаю, это будет большой удачей.

Подробности о волонтерской работе — в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 26 апреля 2020 14:29
Пипец.И эти ,даже не знаю,как их назвать ,привлекли волонтера,чтобы он им привез лампочки.Ужас.Мозгов вообще как не было,так и нет
Лина, 26 апреля 2020 17:06
Ну! Теперь фраза "Дырявая крыша", заиграла новыми красками. Или нет, скорее запахла!
Вованыч, 26 апреля 2020 14:46
А вернулист в Россию зачем? В Тае нет медицины? Зачем это всё в Россию возвращается?
Аноним, 26 апреля 2020 14:48
а зачем приехали то - жили там 8 лет и мечтают по скорее вернуться - только медикам работы прибавили и тесты на них потратили. а больным с ОРВИ тесты не достаются
Нонна, 26 апреля 2020 15:39
Хитрость у таких людей в крови,на чужой шее кататься.Что в Тае любимом не сидели? Что не так было?За чужой счёт пожить захотелось? Это мнение не только мое,обсуждали во многих компаниях,и все возмущены таким отношением к русским людям!Страх болезни сразу показывает кто чего стоит!
Аноним, 26 апреля 2020 15:31
Несчастные сиротки,ни родственников ни Родины.Некому стакан воды будет подать.Ах,да,в России волонтеры есть
Аноним, 26 апреля 2020 16:28
...лампочки перегоревшие за время их отсутствия, это как?
Жители города, 26 апреля 2020 17:06
Аноним, 26 апреля 2020 16:31
Огорчили меня тем что до декабря еще видимо будем тосковать,только они без путешествия ,а мы без обычной жизни,хоть бы в додошку сходить...Да ладно,без соплей,пошла выбирать себе авто,а то трудно харчи из магаза таскать...Ой,ошибочка,теперь не трудно-только буханка на неделю,вот как мы научились жить...

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