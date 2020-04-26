Жизнь после карантина: Купили автомобиль для самоизоляции приехавшие из Таиланда подполковник ФСБ и писательница в Бердске

Александр развенчал миф о применении в Китае туалетной бумаге, которую сметали с полок во всем мире, а Светлана полагает, что вернуться в Азию у них получится, может быть, к декабрю, когда пандемия закончится.

Светлана и Александр и после карантина сидят дома на строгой самоизоляции

Уже прошла неделя с того момента, как сняли карантин по коронавирусу с супружеской пары, вернувшейся в начале апреля в Бердск из Таиланда. 15 апреля им объявили результаты теста на COVID-19 — отрицательный, и через три дня они вышли из карантина. Но Светлана и Александр продолжают жить в условиях самоизоляции, позволяя себе только выйти в магазин за продуктами.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 25 апреля Светлана, чтобы минимизировать контакты и сократить количество посещений супермаркета, они купили машину. Давно собирались это сделать. И вот представился случай:

— Мы специально купили автомобиль, чтобы не ходить часто в магазин. Теперь мы не ходим каждый день в магазин, а закупаем сразу много раз в неделю и везем домой. Как мы ходим в магазин? Заходим вдвоем, Александр в маске, а я в маске и перчатках. Я набираю в тележку и везу ее.

Повторно анализы у них не брали, поскольку симптомов и подозрения на коронавирус нет. И речь о втором тесте не идет — медики после 15 апреля больше не звонили. И Светлана с Александром в условиях самоизоляции продолжают активную волонтерскую работу по оказанию помощи русскоязычным со всего мира, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Таиланде.

Именно этой работе они посвящают все свое время на карантине и в самоизоляции: мониторят ситуацию, помогают людям информацией о возможности вылететь из Таиланда по разным направлениям.

— Мы сообщаем информацию о том, где наши соотечественники и вообще русскоязычные могут получить поддержку, например, где бесплатно кормят и предоставляют место для проживания тем, кто попал в сложную ситуацию, — рассказал «Курьер. Среда. Бержск» Александр Цимбаленко, подполковник ФСБ, находящийся на пенсии с 2000 года.

Поэтому они сами обратились к волонтеру Вадиму Назимову, когда им, сидящим на карантине, понадобилась помощь. Вадим привез им лекарства и лампочки, перегоревшие за время отсутствия.

Александр напомнил, что его супруга Светлана Шерстобоева написала книгу о Таиланде «Тай — значит, умереть», презентация которой прошла в Бердске в 2019 году. Для издания книги они специально приезжали на родину, поскольку постоянно живут в Таиланде с 2012 года. Чуть позже Светлана и Александр переехали в Бердск, продав жилье в Новосибирске, «чтобы быть ближе к природе».



— До пандемии коронавируса, когда мы приезжали в Бердске, по городу ходили только пешком, — вспоминает Александр.

Он развенчал миф об ажиотаже вокруг туалетной бумаги: в начале эпидемии коронавируса во во многих странах этот предмет гигиены смели с полок, делая домашние запасы на годы вперед.

— Это все пошло из Китая. Но в Европе и США неправильно интерпретировали китайцев. Они носят с собой рулон туалетной бумаги для безопасности: подошел к подъезду, оторвал листочек, открыл двери и положил листочек в отдельный пакет, который в конце дня выбрасывают. А у нас люди смеялись, думая, что туалетная бумага в больших количествах нужна для других целей — по прямому назначению.

Когда пандемия коронавируса закончится и мир вздохнет свободно, открыв границы, Светлана и Александр вернутся в Таиланд, в который влюбились давно и навсегда. Но, по мнению Светланы, произойдет это не скоро:

— Если мы попадем в Таиланд к декабрю, думаю, это будет большой удачей.



Подробности о волонтерской работе — в ближайшее время.