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34 года назад 26 апреля произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Из 350 ликвидаторов осталось 57 в Бердске

15:55 26.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выросло уже целое поколение, не заставшее трагедию. Но по масштабам ущерба и последствиям это была крупнейшая техногенная катастрофа, потрясшая весь мир. Но в 2020 году из-за коронавируса митинг у «чернобыльского» камня в Бердске отменили.

34 года назад 26 апреля произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Из 350 ликвидаторов осталось 57 в Бердске
Сейчас в «чернобыльском» сквере Бердска стоит камень. Сюда каждый год 26 апреля приходили люди

26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В эту дату мэра Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин обратились к бердчанам.

«В ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы человечества, случившейся в 1986 году, принимали участие и жители нашего города. Сегодня в Бердске проживают 57 человек из 350 наших земляков, которые встали на борьбу с невидимым врагом, проявили истинное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм. Рискуя жизнью, здоровьем, они выполнили свой долг и защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации.

В этот скорбный день мы разделяем боль утраты с родными и близкими погибших при ликвидации техногенных аварий, ушедших из жизни вследствие полученных травм и неизлечимых заболеваний.

Выражаем слова благодарности общественной организации Союз «Чернобыль» за то достойное отношение к памяти, которое они демонстрируют ежедневно, а не только в памятные даты.

Трудовой героизм участников чернобыльских событий является примером профессионализма и беззаветного служения Отечеству для молодого поколения. От имени всех бердчан примите пожелания здоровья и благополучия Вам и вашим близким!

Глава города Бердска Евгений Шестернин
Председатель Совета депутатов Валерий Бадьин».

Кроме того в память о тех событиях свое обращение публикуют  депутата Заксобрания Новосибирской области, директор лицея №6 Зоя Родина и секретарь бердского отделения «Единой России» Валерий Бадьин:

«Уважаемые бердчане! В этот день, 26 апреля, 34 года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Выросло уже целое поколение, не заставшее трагедию, но мы этот день помним. По масштабам ущерба и последствиям это была крупнейшая техногенная катастрофа, потрясшая весь мир.

Сегодня в нашем городе живут 57 граждан, пострадавших от радиационного воздействия. Почти 400 бердчан принимали непосредственное участие в работах по ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Благодаря этим отважным людям удалось спасти миллионы жителей страны. Мы чтим всех, кто ценой своего здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распространение радиации. Они навсегда останутся в нашей памяти как примеры героизма, отваги и верности служебному долгу.

Выражаем глубокое сочувствие всем, кого коснулась радиационная авария. Желаем ликвидаторам последствий катастроф, их семьям и всем жителям города добра, мира и благополучия!

Убеждёны, что страшный урок аварии на Чернобыльской АЭС поможет не допустить подобной трагедии в наши дни и в будущем».

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Ликвидаторы - настоящие герои?

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