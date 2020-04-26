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МЧС: Только в случае угрозы для жизни можно выходить из дома в самоизоляцию

14:20 26.04.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Следует договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, изолированным запрещено покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку».

МЧС: Только в случае угрозы для жизни можно выходить из дома в самоизоляцию
В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Специалисты МЧС России советуют россиянам покидать место самоизоляции исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья. Об этом говорится в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», — сообщается в документе, опубликованном на сайте института.

Ученые предложили гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, а также вновь информировали о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку». Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, свыше 200 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681.

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От редакции

Вы не выходите из дома?

Аноним, 26 апреля 2020 14:24
НВР:
смотрите.Самоизоляция? и Карантин?
Понимаете в чем фокус?Есть карантинные меры.Есть меры по соцеальному разобщению.
От что это за фигню написали?Волонтеры? Соседи? Родственники?
Аноним, 26 апреля 2020 14:34
НВР:
Есть эпидемиология там все написанно эпидемический очаг и карантинные меры.
Есть модные теории 60 процентов болезных социальные дистанции и тд.
А это вообще о чем?
Аноним, 26 апреля 2020 14:47
НВР:Выхожу...

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