МЧС: Только в случае угрозы для жизни можно выходить из дома в самоизоляцию

Следует договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, изолированным запрещено покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку».

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Специалисты МЧС России советуют россиянам покидать место самоизоляции исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья. Об этом говорится в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», — сообщается в документе, опубликованном на сайте института.

Ученые предложили гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, а также вновь информировали о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку». Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, свыше 200 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681.