Освободить РПЦ от оплаты коммуналки из-за коронавируса хочет Госдума. Упали пожертвования от бизнеса и прихожан

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести льготный тариф на электроэнергию для религиозных организаций.
Данная инициатива была предложена Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Глава Комитета Сергей Гаврилов также обратился к губернаторам с просьбой освободить централизованные религиозные организации от коммунальных платежей на шесть месяцев из-за резкого падения пожертвований граждан и бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ в субботу.
«Священнослужители продолжают нести служение в зданиях религиозного назначения, а также выезжают на дом к верующим пожилого возраста, в частности, для совершения религиозных обрядов. Добровольцы от религиозных организаций оказывают помощь пожилым людям, семьям с детьми, соблюдающим режим самоизоляции, доставляют продукты, лекарства, помогают с уборкой жилья, а также оказывают им психологическую и духовную поддержку, что является важной составной частью сохранения физического и психологического здоровья.
Сейчас религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности. Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на шесть месяцев коммунальных платежей, в частности, электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Необходимо в дальнейшем снизить соответствующие тарифы либо предоставить субсидии на выплату таких платежей», — отметил Сергей Гаврилов.
евангеле.Будте аки птици небесные.Коие не жнут не сеят и в житници не собирают а Отец небесный их питает.Низя освобождать от камуналки.
РПЦ существует исключительно за счёт налогов на АТЕИСТОВ
Обязуюсь в случае отмены платы за ЖКХ экономить воду и хвалить власть!