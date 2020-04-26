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Освободить РПЦ от оплаты коммуналки из-за коронавируса хочет Госдума. Упали пожертвования от бизнеса и прихожан

14:33 26.04.2020 Фото: ГД
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Спикер ГД Володин предложил сделать для храмов льготный тариф на электроэнергию, а депутат Гаврилов попросил губеранаторов на брать коммунальные платежи с религиозных организаций 4-6 месяцев.

Освободить РПЦ от оплаты коммуналки из за коронавируса хочет Госдума. Упали пожертвования от бизнеса и прихожан
В Государственной Думе призвали освободить религиозные организации от оплаты коммунальных платежей из-за коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести льготный тариф на электроэнергию для религиозных организаций.

Данная инициатива была предложена Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Глава Комитета Сергей Гаврилов также обратился к губернаторам с просьбой освободить централизованные религиозные организации от коммунальных платежей на шесть месяцев из-за резкого падения пожертвований граждан и бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ в субботу.

«Священнослужители продолжают нести служение в зданиях религиозного назначения, а также выезжают на дом к верующим пожилого возраста, в частности, для совершения религиозных обрядов. Добровольцы от религиозных организаций оказывают помощь пожилым людям, семьям с детьми, соблюдающим режим самоизоляции, доставляют продукты, лекарства, помогают с уборкой жилья, а также оказывают им психологическую и духовную поддержку, что является важной составной частью сохранения физического и психологического здоровья.

Сейчас религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности. Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на шесть месяцев коммунальных платежей, в частности, электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Необходимо в дальнейшем снизить соответствующие тарифы либо предоставить субсидии на выплату таких платежей», — отметил Сергей Гаврилов.

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От редакции

РПЦ сейчас тоже тяжело?

нельзя, 26 апреля 2020 14:39
НВР:
евангеле.Будте аки птици небесные.Коие не жнут не сеят и в житници не собирают а Отец небесный их питает.Низя освобождать от камуналки.
Владимир, 26 апреля 2020 15:20
Выучите находясь в самоизоляции русский язык!
Гость, 26 апреля 2020 14:44
А людей не хотят освоболить?
Аноним, 26 апреля 2020 14:45
Какая вообще польза от РПЦ? Тяжело, пусть помолятся, а так, и без них, волонтёров хватает...
Ирина, 26 апреля 2020 15:22
Как тяжело вы первый победите в храм,опыт !Не плюй в колодец!
Аноним, 26 апреля 2020 14:53
Это всё, что необходимо знать о РЕАЛЬНОЙ (а не декларируемой) религиозности россиян. Включая тех, кто считает себя таковыми.

РПЦ существует исключительно за счёт налогов на АТЕИСТОВ
Поросёнок Пётр, 26 апреля 2020 14:54
Госкорпорация "ЗАО РПЦ", ворчащая миллиардами, не платящая налогов с коммерческой деятельности, чьё руководство увешано золотом, брильянтами, бронированными Мерседесами, яхтами, грандиозными резиденциями и прочими ништяками, ну, конечно им тяжело, кто спорит, а сколько храмов ещё в процессе строительства находится и на всё нужны деньги, несомненно им нужно помочь, не только освободить от каких либо коммунальных платежей, но и в обязательном порядке заставить всех россиян платить церковную десятину.
Аноним, 26 апреля 2020 15:38
Поросенок, про космические корабли забыл, глубокодные батискафы, нефтяные вышки обвешанные изумрудами и жемчугом, локомотивы, груженные драгоценностями и бриллиантами, разветвлённые сети ломбардов по всей стране. Да, тяжело содержать, а надо, вот и просют скидку сделать, как ты не понимаешь...Я смотрю твоя болезнь усугубляется...Печально!
Аноним, 26 апреля 2020 16:25
Вот и новый налог готов)Причем надо брать со всех,даже не имеющих доходов..
Аноним, 26 апреля 2020 16:59
Это вы сказку Дж. Родари пытаетесь пересказать своими словами? :))
Аноним, 26 апреля 2020 15:41
не хило так они милостыньку попросили, горсточку
Аноним, 26 апреля 2020 15:57
А я, а как же я? Можно и меня освободить? Подаяниями не жил в отличии от батюшек и матушек, но возможности заработать денег меня лишили.
Обязуюсь в случае отмены платы за ЖКХ экономить воду и хвалить власть!
Аноним, 26 апреля 2020 17:23
Начинай хвалить. На коленях. Если понравится как хвалишь - кинем что-нибудь.

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