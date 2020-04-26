Какой «дозы» коронавируса достаточно для заражения, рассказал доктор Комаровский

В случае с COVID-19 для заболевания достаточно небольшой «инфицирующей дозы». «Встретить сразу 10 «инфицирующих доз» — это уже реальный риск для жизни», отметил врач.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какой «дозы» коронавируса достаточно для заражения.

Для инфицирования достаточно того, чтобы минимальное количество вируса попало на слизистые оболочки дыхательных путей или на конъюнктиву глаза человека, пишет Комаровский в Instagram.

По его словам, у каждого вируса своя минимальная доза. Она зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с вирусом. Однако в случае с COVID-19 такого опыта нет. В таких условиях для заболевания достаточно небольшой «инфицирующей дозы», говорит доктор.

Комаровский отметил, что при попадании в организм человека одной «инфицирующей дозы» заболевание может протекать в легкой в форме или же вообще без симптомов.

«Встретить сразу 10 «инфицирующих доз» — это уже реальный риск для жизни», — отметил врач.