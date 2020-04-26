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Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году

20:23 26.04.2020 Фото: pxhere.com
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Для того чтобы процедура пересадки из горшка в открытый грунт прошла более безболезненно, рассаду за пару дней до высадки нужно перестать поливать. А за час до высадки полить обильно водой. Таким образом ком не будет распадаться при пересадке, и культура практически не пострадает.

Календарь пересадки рассады в открытый грунт в 2020 году
Садоводы в современном мире обращают внимание на благоприятные дни в лунном календаре

Календарь посадки рассады в грунт на 2020 год сможет указать, когда на огороде нельзя заниматься работами. Благодаря посевному календарю можно распределить свое время и узнать, в какие дни лучше высаживать те или другие растения, согласно фазам Луны.

Посевной календарь поможет вырастить фрукты и овощи в 2020 году

За окном уже становится все теплее с каждым днем, прошла угроза весенних холодов. И огороднику хочется скорее переместить выращенную рассаду в почву.

Садоводы в современном мире обращают внимание на благоприятные дни в лунном календаре, которые с точностью могут определить неблагоприятные и удачные дни для посадки рассады в почву. В апреле очень мало удачных дней для работы с культурами. Но и запрещающих дней для пересадки растений не так уж и много в апреле.

Есть растения, которые в апреле пора пересаживать в теплицы и парники, некоторые лучше пикировать, а еще есть культуры и вовсе не посеянные. Огородники считают апрель месяц самым рассадным. Ближе к концу апреля можно смело пересаживать рассаду в грунт.

Садоводы знают, что уход за рассадой более тщательный, чем за уже взрослыми и выросшими растениями. Ведь рассада очень чувствительна к вирусным и грибковым болезням. Если «заведутся» вредители на культуре, то они способны погубить их.

Удачные дни для пересадки растений в открытый грунт:

  • помидоры – 27, 28, 29 апреля;
  • капуста – с 27 по 30 апреля;
  • баклажаны – 27, 28 апреля;
  • перец – 27, 28, 29 числа.

Рассаду можно выращивать как с пикировкой, так и без нее.

Правила, которые должен знать огородник при посадке рассады в почву

Прежде всего, нужно понимать, что любая пересадка – это стресс для молодой культуры. Поэтому следует учесть все важные правила, чтобы они перенесли данную процедуру более безболезненно.

Техника пикировки рассады зависит от:

  1. Культуры, которая была посеяна в горшочек.
  2. Высоты культуры.
  3. Стаканчиков, горшков, ящиков, в которых они были выращены.

Если культура была выращена в горшочках или таблетках, то их пересадить очень легко. Растения в емкостях нужно опустить в лунки, которые заранее выкопать. Потом засыпать землей, прижать со всех сторон руками и полить.

Растения, выращенные в стаканчиках из бумаги, нужно освободить, разрезав емкость, и аккуратно, не спеша, вынуть из него рассаду. Но при этом нужно пробовать сделать это максимально аккуратно, чтобы не нарушить земляной ком. Каждую культуру опустить в лунку, присыпать грунтом, уплотнить и полить. Нужно учесть и тот факт, если погода пасмурная, то лучше высаживать рассаду утром, солнечная – вечером.

Для того чтобы процедура пересадки из горшка в открытый грунт прошла более безболезненно, рассаду за пару дней до высадки нужно перестать поливать. А за час до высадки полить обильно водой. Таким образом ком не будет распадаться при пересадке, и культура практически не пострадает.

Если речь идет о помидорах, то их лучше высаживать в грунт где-то в начале июня. Перцы лучше к середине июня, баклажаны и огурец также к началу июня. Если капуста ранняя, то в первых числах мая, если средняя, то в начале июня, поздняя высаживается в середине мая.

Если отнестись к высадке рассады в открытый грунт со всей ответственностью и соблюдать все правила, то обязательно огородник получит хороший урожай.

Источник: rsute.ru

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