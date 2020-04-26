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Заразился коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников

13:45 26.04.2020 Фото: duma.gov.ru
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По словам депутата, он лежит в больнице, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ. «Все мы ходим под богом», оценил факт лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Заразился коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников
Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил «Интерфаксу » о том, что проходит лечение от COVID-19.

«Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса», — сказал он в субботу.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился, — уточнил Калашников. — Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась (болезнь — ИФ), пришлось госпитализировать».

Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.

«У него до этого брали мазок, он был отрицательный. Однако в связи с тем, что у Калашникова поднялась температура, я его попросил пройти компьютерную томографию (КТ). Он поехал проходить КТ, и оказалось, что воспалились лёгкие, поэтому абсолютно правильно что положили», — заявил он.

14 апреля Калашников принимал участие в работе пленарного заседания, но, как отметил Зюганов, «в тот момент Калашников ещё не болел, и в принципе не было температуры».

«Все мы ходим под богом», — сказал лидер КПРФ.

По его словам, «если заходит эпидемия любая, то ею переболеют в среднем от 40 до 70 процентов, ничего тут нет сверхъестественного абсолютно, поэтому надо помогать».

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек.

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От редакции

Все под Богом ходим?

Аноним, 26 апреля 2020 13:57
НВР:
они что кощеи бесмертные? заседания какие то .преседания.сколько народу было на этом сбореще?
Неболел..Температуры небыло.Всех в обсерватор и пусть там седят на карантине.
Иван, 26 апреля 2020 15:29
Вот как болезнь меняет мировоззрение,сразу Бога вспомнил.А как хорошо было,так мы сами с усами.

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