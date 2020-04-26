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Ринулись забирать валюту из банков россияне. Рекордный отток в $5 млрд с 2008 года произошел в апреле 2020-го

13:57 26.04.2020 Фото: pixabay.com
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Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. При этом остатки на рублевых депозитах, напротив, выросли на 20 миллиардов — до 24,5 триллиона.

Ринулись забирать валюту из банков россияне. Рекордный отток в $5 млрд с 2008 года произошел в апреле 2020 го
Валюта резко дорожает из-за падения цен на нефть

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.

По статистике регулятора, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись 89,3 миллиарда долларов против 94,3 миллиарда в начале марта. Таким образом, отток составил пять миллиардов долларов (5,3 процента), что является самым большим показателем за всю историю исчисления — с 2008 года.

При этом остатки на рублевых депозитах, напротив, выросли на 20 миллиардов — до 24,5 триллиона.

Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта, полагает Лента.ру.

Также в марте стало известно о будущем налоге на проценты с банковских вкладов, который вступит в силу с 2022 года. Под него будут попадать в том числе и валютные депозиты, пересчитанные по курсу ЦБ.

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От редакции

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Аноним, 26 апреля 2020 14:02
НВР:
это связанно с тем что кудрин заявил что вклады изыматься небудут.
а потом греф заявил что изымать вклады незаконно.
Третьего заявления президента.Пока я у власти у вас вклады не изымут.Дожидаться жители мегаполисов нестали.

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