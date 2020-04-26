Заражены коронавирусом 2 918 392 человек в мире на 26 апреля. Прирост за сутки 91 143 случаев

Под медицинским наблюдением в целом по России за весь период пандемии находилось 658 178 человек, по состоянию на 25 апреля под контролем остаются 173 374 человека.

По состоянию на 25.04.2020 в России проведено 2 877 699 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса

В мире по состоянию на 08.00 по мск 26.04.2020 г. зарегистрировано 2 918 392 подтверждённых случаях (прирост за сутки 91143 случаев; 3,2%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 834 054 случаев (за последние сутки прирост 91 132 — 3,3%). Об этом в воскресенье сообщил Роспотребнадзор.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 26.04.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 338. За сутки прирост составил 11 случаев (0,01%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 25.04.2020 досмотрено 5 201 572 человек, за этот период выявлено 573 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 658 178 человек, по состоянию на 25.04.2020 под контролем остаются 173 374 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 477 обсерваторов на 39 642 мест, из них развернуто 267 обсерваторов на 26 091 мест, где размещено 9 271 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 25.04.2020 проведено 2 877 699 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.