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Умерли 4 медсестры при пандемии в Петербурге. Их смерти не связывают с заражением COVID-19 в больницах

15:07 26.04.2020 Фото: pexels.com
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В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный «Список памяти», где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.

Умерли 4 медсестры при пандемии в Петербурге. Их смерти не связывают с заражением COVID 19 в больницах
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли 4 медсестры при пандемии в Петербурге. Их смерти не связывают с заражением COVID 19 в больницах

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный «Список памяти», где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — сообщает пресс-служба комитета.

Ранее в субботу стало известно о смерти в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге врача-анестезиолога Сергея Белошицкого. Он более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.

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От редакции

Занижают статистику смертности от коронавируса?

Аноним, 26 апреля 2020 16:02
Когда умер Единоросс от вируса, губернатор Воробьёв предложил наградить его орденом. Умерли 4 медсестры в питере, власти сказали, что это от сопутствующих заболеваний и не стоит внимания.
Аноним, 26 апреля 2020 17:18
НВР:
Искусственно завышают

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