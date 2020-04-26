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Расширил список чиновников для составления протоколов на нарушителей самоизоляции в Бердске губернатор Травников

15:18 26.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Теперь могут останавливать бесцельно гуляющих на улице и не соблюдающих режим на предприятиях в Новосибирской области еще представители министерств строительства и минэкономразвития.

Расширил список чиновников для составления протоколов на нарушителей самоизоляции в Бердске губернатор Травников
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Расширил список чиновников для составления протоколов на нарушителей самоизоляции в Бердске губернатор Травников

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О принимаемых мерах в связи с распространением COVID-19, сообщила сегодня, 26 апреля, региональная прокуратура.

Губернатор Новосибирской области издал постановление от 24.04.2020 № 64 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 07.04.2020 № 51», которым расширил перечень должностных лиц, составляющих протоколы об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 07.04.2020 № 51 «О перечне областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц» следующие изменения:

перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

«4. Министерство строительства Новосибирской области:
1) министр строительства Новосибирской области;
2) должностные лица, замещающие должности категории «руководители», «помощники (советники)», «специалисты», в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области.

5. Министерство экономического развития Новосибирской области:
1) министр экономического развития Новосибирской области;
2) должностные лица, замещающие должности категории «руководители», «помощники (советники)», «специалисты», в соответствии с приказом министерства экономического развития Новосибирской области.».

А.А. Травников
Опубликовано:24.04.2020

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее составлять протоколы об административных нарушениях могли представители нескольких  министерств: транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

7 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции в регионе.

В документе говорится о правонарушениях по ст. 20.6.1 «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

Кроме того, оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что с 8 апреля полиция начала проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение.

На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

До 8 апреля штрафовали только за нарушение карантина — тех людей, кто был находился под наблюдением медиков и нарушал предписание о самоизоляции.

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