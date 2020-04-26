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Не осталось ни одного пациента с COVID-19 в больницах Ухани. Из этого города в Китае началось распространение коронавируса по планете

15:32 26.04.2020 Фото: pexels.com
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«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», заявили китайские власти.

Не осталось ни одного пациента с COVID 19 в больницах Ухани. Из этого города в Китае началось распространение коронавируса по планете
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — заявил на брифинге Ми Фэн.

Ранее в опубликованной утром в воскресенье статистике на 25 апреля комитет сообщил, что с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 — в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). Сообщалось, что в Ухане оставалось 12 пациентов, передает РИА Новости.

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