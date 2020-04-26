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Раздать бедным продукты или деньги на их покупку предложил Алексей Кудрин

16:13 26.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им в пандемию натуральными продуктами», заявил глава Счетной палаты.

Раздать бедным продукты или деньги на их покупку предложил Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что наиболее бедным гражданам России нужно оказать продовольственную помощь — в виде продуктов или выплат на их приобретение

«Нам (нужно) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Счетной палаты предложил потратить больше средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его мнению, можно израсходовать чуть больше половины средств. Кудрин считает, что на время кризиса можно увеличить размер пособия по безработице и МРОТ.

Главы объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров ранее предложили правительству давать продуктовые карточки тем, кто потерял доходы из-за ограничений. По их мнению, это позволит увеличить платежеспособный спрос на российскую продукцию. Вместе с тем объединения просят не вводить госрегулирование цен, так как это может привести к дефициту и развитию теневого рынка.

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