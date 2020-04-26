Около 81 тыс. человек больны COVID-19 на 26 апреля в России. За сутки обнаружили 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России на 26 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.
За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6361 в 83 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2971
2. Московская область — 576
3. Нижегородская область — 153
4. Санкт-Петербург — 151
5. Мурманская область — 105
6. Республика Дагестан — 103
7. Брянская область — 78
8. Краснодарский край — 73
9. Республика Татарстан — 71
10. Калужская область — 70
11. Алтайский край — 68
12. Курская область — 67
13. Тульская область — 66
14. Астраханская область — 66
15. Ростовская область — 65
16. Рязанская область — 63
17. Челябинская область — 62
18. Пермский край — 61
19. Свердловская область — 58
20. Новосибирская область — 58
21. Тамбовская область — 56
22. Владимирская область — 49
23. Республика Мордовия — 49
24. Кировская область — 46
25. Ямало-Ненецкий АО — 45
26. Республика Северная Осетия — 43
27. Орловская область — 42
28. Ярославская область — 42
29. Ленинградская область — 42
30. Карачаево-Черкесская Республика — 42
31. Ханты-Мансийский АО — 41
32. Красноярский край — 41
33. Саратовская область — 40
34. Чувашская Республика — 38
35. Республика Ингушетия — 37
36. Республика Башкортостан — 37
37. Ставропольский край — 36
38. Волгоградская область — 30
39. Кабардино-Балкарская Республика — 28
40. Ульяновская область — 27
41. Хабаровский край — 27
42. Калининградская область — 26
43. Воронежская область — 25
44. Новгородская область — 25
45. Республика Хакасия — 25
46. Республика Калмыкия — 24
47. Республика Марий Эл — 24
48. Приморский край — 24
49. Тверская область — 23
50. Камчатский край — 23
51. Липецкая область — 22
52. Чеченская Республика — 22
53. Белгородская область — 21
54. Кемеровская область — 21
55. Архангельская область — 20
56. Самарская область — 20
57. Республика Коми — 17
58. Псковская область — 17
59. Оренбургская область — 16
60. Республика Адыгея — 15
61. Тюменская область — 12
62. Ивановская область — 11
63. Костромская область — 11
64. Республика Саха (Якутия) — 11
65. Смоленская область — 10
66. Республика Крым — 10
67. Удмуртская Республика — 9
68. Вологодская область — 7
69. Забайкальский край — 7
70. Пензенская область — 6
71. Республика Бурятия — 6
72. Севастополь — 5
73. Омская область — 4
74. Республика Тыва — 3
75. Амурская область — 3
76. Чукотский АО — 3
77. Республика Карелия — 2
78. Курганская область — 2
79. Иркутская область — 2
80. Ненецкий автономный округ — 1
81. Республика Алтай — 1
82. Томская область — 1
83. Магаданская область — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6767 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.