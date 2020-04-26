Около 81 тыс. человек больны COVID-19 на 26 апреля в России. За сутки обнаружили 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах

За весь период выписано по выздоровлению 6767 человек. Москва возглавляет список регионов по числу заразившихся за день — 2971 человек. Смотри рейтинг регионов по количеству заболевших за последние сутки.

58 новых случаев коронавируса в Новосибирской области выявили за сутки к 26 апреля

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России на 26 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6361 в 83 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2971

2. Московская область — 576

3. Нижегородская область — 153

4. Санкт-Петербург — 151

5. Мурманская область — 105

6. Республика Дагестан — 103

7. Брянская область — 78

8. Краснодарский край — 73

9. Республика Татарстан — 71

10. Калужская область — 70

11. Алтайский край — 68

12. Курская область — 67

13. Тульская область — 66

14. Астраханская область — 66

15. Ростовская область — 65

16. Рязанская область — 63

17. Челябинская область — 62

18. Пермский край — 61

19. Свердловская область — 58

20. Новосибирская область — 58

21. Тамбовская область — 56

22. Владимирская область — 49

23. Республика Мордовия — 49

24. Кировская область — 46

25. Ямало-Ненецкий АО — 45

26. Республика Северная Осетия — 43

27. Орловская область — 42

28. Ярославская область — 42

29. Ленинградская область — 42

30. Карачаево-Черкесская Республика — 42

31. Ханты-Мансийский АО — 41

32. Красноярский край — 41

33. Саратовская область — 40

34. Чувашская Республика — 38

35. Республика Ингушетия — 37

36. Республика Башкортостан — 37

37. Ставропольский край — 36

38. Волгоградская область — 30

39. Кабардино-Балкарская Республика — 28

40. Ульяновская область — 27

41. Хабаровский край — 27

42. Калининградская область — 26

43. Воронежская область — 25

44. Новгородская область — 25

45. Республика Хакасия — 25

46. Республика Калмыкия — 24

47. Республика Марий Эл — 24

48. Приморский край — 24

49. Тверская область — 23

50. Камчатский край — 23

51. Липецкая область — 22

52. Чеченская Республика — 22

53. Белгородская область — 21

54. Кемеровская область — 21

55. Архангельская область — 20

56. Самарская область — 20

57. Республика Коми — 17

58. Псковская область — 17

59. Оренбургская область — 16

60. Республика Адыгея — 15

61. Тюменская область — 12

62. Ивановская область — 11

63. Костромская область — 11

64. Республика Саха (Якутия) — 11

65. Смоленская область — 10

66. Республика Крым — 10

67. Удмуртская Республика — 9

68. Вологодская область — 7

69. Забайкальский край — 7

70. Пензенская область — 6

71. Республика Бурятия — 6

72. Севастополь — 5

73. Омская область — 4

74. Республика Тыва — 3

75. Амурская область — 3

76. Чукотский АО — 3

77. Республика Карелия — 2

78. Курганская область — 2

79. Иркутская область — 2

80. Ненецкий автономный округ — 1

81. Республика Алтай — 1

82. Томская область — 1

83. Магаданская область — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6767 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.