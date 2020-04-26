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Скончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреля

16:35 26.04.2020 Фото: pexels.com
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Кроме того, за сутки в России 517 человек полностью выздоровели от коронавируса. За все время пандемии выздоровели 6767 человек. В Бердске выявили двух заразившихся — женщины.

Скончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреля
Один новый случая коронавируса выявили в Бердске. Всего больны двое
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреля

С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской областиСкончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреляЕщё 862 новостей

За последние сутки на 26 апреля в России зарегистрировано 66 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Столько же смертей от коронавируса зафиксировали 25 апреля.

Кроме того, за сутки в России 517 человек полностью выздоровели от коронавируса. За все время пандемии выздоровели 6767 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области по данным на воскресенье за весь период эпидемии скончались от коронавируса 4 человека. В Бердске на 26 апреля выявили двоих заразившихся — обе молодые женщины.

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