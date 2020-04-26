С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области

В бердской ЦГБ больных коронавирусом не лечат. Две молодые женщины с положительным тестом лежат в стационаре Новосибирска. Одна из них привезла инфекцию из Сочи, вторая заразилась на работе в СО РАН.

В инфекционной больнице Новосибирска подготовили для больных коронавирусом специальные боксы

По данным оперативного штаба на 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ – 3 человека.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 481, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек – в Черепановскую ЦРБ

Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

В бердской ЦГБ пациентов с коронавирусом нет. В Бердске на утро 26 апреля зарегистрировано двое больных COVID-19. Это молодые женщины. Одна привезла инфекцию из Сочи, вторая подхватила на работе в СО РАН, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».