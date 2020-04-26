26.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области

16:53 26.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru
0

В бердской ЦГБ больных коронавирусом не лечат. Две молодые женщины с положительным тестом лежат в стационаре Новосибирска. Одна из них привезла инфекцию из Сочи, вторая заразилась на работе в СО РАН.

С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области
В инфекционной больнице Новосибирска подготовили для больных коронавирусом специальные боксы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области

С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской областиСкончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреляЕщё 862 новостей

По данным оперативного штаба на  26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ – 3 человека.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 481, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек – в Черепановскую ЦРБ

Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

В бердской ЦГБ  пациентов с коронавирусом нет. В Бердске на утро 26 апреля зарегистрировано двое больных COVID-19. Это молодые женщины. Одна привезла инфекцию из Сочи, вторая подхватила на работе в СО РАН, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Человечество победит новый вирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин
17:30 26-04-2020
Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин
Высмеяли видео учений украинских моряков в Сети. Поход на ржавом судне сравнили с "Зарницей" и представлением "95 квартала"
17:11 26-04-2020
Высмеяли видео учений украинских моряков в Сети. Поход на ржавом судне сравнили с
БердскС подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области
16:53 26-04-2020
С подозрением на коронавирус лежат 493 пациента в инфекционках Новосибирской области
БердскСкончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреля
16:35 26-04-2020
Скончались 66 пациентов с коронавирусом в России за последние сутки на 26 апреля
Около 81 тыс. человек больны COVID-19 на 26 апреля в России. За сутки обнаружили 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах
16:24 26-04-2020
Около 81 тыс. человек больны COVID-19 на 26 апреля в России. За сутки обнаружили 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах
Раздать бедным продукты или деньги на их покупку предложил Алексей Кудрин
16:13 26-04-2020
Раздать бедным продукты или деньги на их покупку предложил Алексей Кудрин
Какой "дозы" коронавируса достаточно для заражения, рассказал доктор Комаровский
16:06 26-04-2020
Какой
Бердск34 года назад 26 апреля произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Из 350 ликвидаторов осталось 57 в Бердске
15:55 26-04-2020
34 года назад 26 апреля произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Из 350 ликвидаторов осталось 57 в Бердске
Вывел на субботник в разгар эпидемии коронавируса 2,5 млн жителей Белоруссии президент Лукашенко
15:41 26-04-2020
Вывел на субботник в разгар эпидемии коронавируса 2,5 млн жителей Белоруссии президент Лукашенко
Не осталось ни одного пациента с COVID-19 в больницах Ухани. Из этого города в Китае началось распространение коронавируса по планете
15:32 26-04-2020
Не осталось ни одного пациента с COVID-19 в больницах Ухани. Из этого города в Китае началось распространение коронавируса по планете