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Высмеяли видео учений украинских моряков в Сети. Поход на ржавом судне сравнили с «Зарницей» и представлением «95 квартала»

17:11 26.04.2020 Фото: Скриншот с видео
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Пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» находилсяь в «непригожем состоянии» еще в 1994 году. Унитазы поставили?

Высмеяли видео учений украинских моряков в Сети. Поход на ржавом судне сравнили с Зарницей и представлением 95 квартала
Маневры осуществлялись в Азовском море

Пользователи Интернета высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» в акватории Азовского моря. В ходе манёвров моряки, в том числе отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атак.

Видео разместила в YouTube пресс-служба ВМС Украины. В комментариях пользователи в основном иронизировали по поводу внешнего вида корабля: «Хоть бы не позорились с таким корытом в Ютубе», «Унитазы поставили?», «Несокрушимые ВМСУ. Вышли в море на плавучей мастерской», «Хорошо, что качки не было, а то моряки прямо там бы рыбам сдались», «Это флот? У Сомали лодки получше будут», «Русские, наверное, дрожат».

Лодку назвали ржавым корытом советского производства, на котором только браконьеров гонять. Комментаторы иронично поинтересовались, почему не производились стрельбы из лука и какой музей ограбили обладатели устаревшего оружия.

-Хорошо хоть не потонули, а то шлюпка-то одна, а пацаны в армейских брониках. Пока его скинут, уже на дне будут с камбалой знакомиться.

-А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра «Зарница» для самых старших. Унитазы поставили?

-Убожище-то какое. Это флот? У Сомали лодки получше будут

Пользователи возмутились проржавевшим корпусом судна и пошутили, что генералы в Севастополе решают, куда пойти сдаваться такому флоту — в Одессу или в Очаков. Комментаторы ехидно порадовались тому, что «Донбасс» не затонул, ведь моряки все в бронежилетах, а шлюпка одна, отправились бы на дно «знакомиться с камбалой».

Военно-морские силы Украины сравнили с «Кварталом-95» и посоветовали больше не выкладывать видео, на которых так очевидно демонстрируется «позорное» состояние кораблей.

В ноябре прошлого года командующий украинским флотом пожаловался, что задержанные в Керченском проливе катера вернулись из России без унитазов и в угробленном состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась потом, как наличие сантехники влияет на боеспособность судов, а к зданию Посольства Украины в Москве принесли несколько белых фаянсовых изделий.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил: украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» не сможет изменить соотношение сил в Азовском море. По словам эксперта, Киев приобретёт себе очередную «головную боль» — судно находилось в «непригожем состоянии» ещё в 1994 году.

Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, маневры осуществлялись в Азовском море. В ходе них моряки отработали ведение огня и отражение атаки, а также тушение пожара на борту и эвакуацию раненого.

Видео учений было опубликовано на YouTube.

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